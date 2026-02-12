Jardineros de Cádiz aseguran que se sigue aplicando el 'protocolo de la vergüenza' contra las personas sin hogar

El "protocolo de la vergüenza contra las personas sin hogar" que sobreviven a duras penas en los parques y jardines de Cádiz se sigue aplicando, pese a que el alcalde, Bruno García, lo negase y anunciase el pasado viernes 6 de febrero uno nuevo. Así lo acaban de afirmar hoy jueves 12 de febrero desde el Comité de Empresa de la UTE Infraestructura Verde de Cádiz (firma adjudicataria del contrato mantenimiento de las zonas verdes de Cádiz) a través de un comunicado.

El protocolo denunciado obliga a los trabajadores a desalojar a las personas sin hogar acompañados de la Policía Local y a retirarles sus pertenencias para arrojarlas al punto limpio, según denunció el comité. El anunciado por el alcalde hace casi una semana contemplaba la intervención previa de los equipos de calle de los Servicios Sociales y la firma de estos, de los agentes municipales y de los trabajadores, de que el procedimiento se había cumplido tal y como está establecido.

"Aunque el Ayuntamiento de Cádiz siga diciendo públicamente que no se aplica ningún protocolo de desalojo a las personas sin hogar que malviven en los jardines públicos de nuestra ciudad, desde el Comité de Empresa de la UTE Infraestructura Verde de Cádiz queremos dejar muy claro que, aún a fecha de hoy, dos trabajadores/as del servicio de jardines siguen siendo destinados todos los días a la tarea de recorrer, junto a una pareja de policías locales, todos los jardines y plazas de la ciudad donde habitualmente se encuentran personas sin hogar, sin bien en estos días (y debido a las intensas y constantes lluvias) apenas se ha retirado material alguno, ni se han llevado a cabo desalojos al haberse trasladado las personas sin hogar a otras ubicaciones más protegidas", dicen en su comunicado.

"Por tanto, el protocolo de desalojo y retirada de enseres y materiales a las personas sin hogar que este Comité denunció la pasada semana ha seguido aplicándose plenamente todos y cada uno de los días en que el sr. Alcalde no tenía el menor pudor en negar reiteradamente su existencia ante los medios de comunicación", añaden.

"Trámites previos para seguir desalojando"

"Por otro lado, este comité quiere dejar también muy claro que rechazamos de forma rotunda el `nuevo protocolo` que el alcalde anunció hace pocos días y que únicamente se diferencia del actual en que, según parece, antes de la llegada de la Policía Local y del personal de jardines, las personas sin hogar serán visitadas por trabajadores/as de servicios sociales, a quienes el ayuntamiento, presumimos, intentará utilizar para aparentar que se les procura resolver su situación y justificar, así, su posterior desalojo. En definitiva, incorporar ciertos trámites previos para acabar, finalmente, desalojando y retirando a las personas sin hogar sus enseres y objetos de la misma forma que se hace ahora", argumentan.

"Desde el Comité de Empresa de Jardines, sin embargo, entendemos que lo que necesitan las personas sin hogar no son protocolos de desalojo de ningún tipo, sino la urgente puesta en marcha de todas aquellas medidas que desde las organizaciones de derechos humanos de nuestra ciudad se vienen exigiendo de forma reiterada, como son el garantizar un techo digno y comida las 24 horas del día y sin limitaciones temporales de estancia, la creación de equipos especiales (no policiales) de ayuda y atención directa a las personas sin hogar, y el abordaje y solución de los problemas de carácter social, económicos y de salud que se encuentran en la base de la situación de estos ciudadanos/as".

"Debe hacerse lo que se hizo antes del protocolo de la vergüenza"

"Así mismo, y por lo que respecta a las tareas de limpieza que resulte preciso realizar en las zonas donde se encuentren personas sin hogar, éstas deben limitarse a retirar cualquier tipo de suciedad que pueda encontrarse en el entorno de tales ubicaciones y siempre en el marco de la limpieza general de cualquier jardín, que es lo que históricamente se hizo siempre (hasta la puesta en marcha del protocolo de la vergüenza en jardines). Lo que no se puede admitir de ninguna manera es que, bajo la falsa excusa de 'limpiar', se utilice al personal de jardines para retirar a las personas sin hogar sus mantas, cartones, enseres e, incluso, objetos personales, y que todo ello se haga mediante operativos específicos y acompañados de policías locales. El personal de jardines está para limpiar y mantener los jardines, pero no para acosar y expulsar a las personas sin hogar retirándoles todo lo poco que tienen en esta vida para sobrevivir en la calle".

"Finalmente, volvemos a exigir que se retire la sanción impuesta al trabajador de jardines que actualmente sigue castigado por negarse a participar de estos operativos, así como que no se siga obligando al personal de jardines a participar de esta clase inhumanas actuaciones".