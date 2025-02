Izquierda Unida lamenta que Bruno García no responda a su denuncia contra Ana Sanjuán

La coalición Izquierda Unida Cádiz ha señalado que resulta "lamentable y una tomadura de pelo a la ciudadanía” la salida de Bruno García a un asunto tan serio como la denuncia a la Oficina Antifraude. Afirman desde la formación que la “acusación” del alcalde de “acusar” a una persona perteneciente a IU de propagar un supuesto “bulo sentimental” del alcalde con la citada concejala que circuló por las redes, es querer mezclar por completo para "confundir y tratar de eludir hablar del asunto en sí por cuarto día consecutivo".

La organización de izquierdas asegura que si la figura de Bruno García se ha convertido en "burla pública por ese supuesto “bulo sentimental”, no es nuestra incumbencia pues nos interesa más bien poco su vida sentimental, y no ha conseguido más que reavivar él mismo ese supuesto bulo. Además, si Bruno García no es capaz de aguantar la 'carga' propia de la ciudad, ni los miles de mensajes que se difundieron por redes sociales, ni las alusiones que se están dando en el Carnaval de Cádiz, no es nuestra responsabilidad".

IU Cádiz Ciudad subraya que la intención real de Bruno García al "esconderse" tras un comentario en redes sociales es "no responder a lo trascendente, que es si va a seguir defendiendo que una persona con posibles intereses profesionales en la subasta pública de Casitas Bajas siga influyendo en la toma de decisiones en el Ayuntamiento".

Izquierda Unida considera, en nota de prensa, que Bruno García debería "hablar claramente sobre si va a mantener en la Junta de Gobierno Local a una persona que está vinculada a promotoras de la ciudad con intereses concretos en aprovechamientos municipales. Si va a mantener a Ana Sanjuán como delegada de Vivienda y presidenta de Procasa realizando los pliegos técnicos de la futura venta siendo ella una persona vinculada a la propietaria actual de esos suelos".

Para la formación, Bruno García con su respuesta parece que no solo asume, sino que "defiende que haya personas en su gobierno que puedan tomar decisiones en beneficio propio y no de la ciudad. Que las promotoras tengan a una delfín tomando decisiones en su beneficio dentro de la Junta de Gobierno y al frente de Procasa".

Además, la formación señala que el alcalde de Cádiz da “información falsa” constantemente sobre el número de viviendas promovidas por IU mientras dirigía la Delegación de Vivienda, ya que "son 146". Todo ello sin contar, inciden desde la formación, con que las promociones de vivienda pública que están actualmente en ejecución con presupuesto consignado íntegramente durante el anterior mandato, como es el caso de Calderón de la Barca, Pericón de Cádiz y Sagasta, y que tras casi dos años aún "no han sido capaces de iniciar".

Asimismo, desde IU recalcan que Bruno García realizará la promoción pública de viviendas en Marconi porque cuentan con la "subvención que se obtuvo durante el anterior mandato, lo que le obliga a promoverlas en alquiler y no en venta como anunciaron en su día. De momento, la realidad es que a día de hoy no han puesto ni un solo ladrillo, y lo que han hecho hasta la fecha es anunciar diversas ventas de suelo público".

Por último, IU Cádiz ciudad advierte al alcalde que “si cree que con salidas de tono y respuestas que demuestran que está más pendiente de las redes sociales que de su trabajo, va a amedrentar a la formación, está muy equivocado. La formación va a seguir vigilante, ejerciendo de oposición y comunicará cualquier tipo de posible infracción a la oficina antifraude o a las autoridades competentes siempre que lo consideren oportuno".