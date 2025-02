El alcalde de Cádiz señala al exconcejal Martín Vila y lo relaciona con la propagación del "bulo"

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha señalado directamente al exconcejal Martín Vila, de Izquierda Unida, como "ideólogo" de la propagación del "bulo" publicado hace ya varias semanas en las redes sociales sobre el propio regidor municipal y la concejala de Vivienda, Ana Sanjuán, y que el alcalde desmintió en enero explicando, entonces, que el "relato inventado" ocultaba "una intencionalidad política". Bruno García ha ido hoy más lejos y ha relacionado aquel bulo con la actual denuncia efectuada por Izquierda Unida contra la concejala de Vivienda: "No sé el origen del bulo, pero sí sé quién participó de bulo", ha afirmado el alcalde tras mostrar una frase de Vila publicada en las redes sociales. "Dicen que se escuchó en Procasa o en la mía".

"Desde que dijimos que íbamos a hacer un Pleno de vivienda se han ido produciendo una serie de cosas, entre ellas un bulo en torno a la figura de esa persona, de Ana, y mío. El origen de ese bulo, reconozco que no sé quién lo hizo. Lo que sí sé es quién participó el bulo", ha comentado el alcalde en la rueda de prensa posterior a la reunión de los viernes de la junta local de gobierno. Ha mostrado un cartel con la frase de Martín Vila y ha afirmado: "El ideólogo de todo esto..., el que gobernó durante ocho años y que luego el pueblo de Cádiz le dijo que mejor se fuera para su casa... Participó de eso".

"Lo que quiero decir -ha abundado el alcalde gaditano- es que hay una dinámica promovida por Izquierda Unida de generar fango en esta ciudad en torno a la vivienda. No sé si es porque le molesta que durante ocho años ellos han estado gestionando la vivienda en la ciudad y solo han sido capaces de hacer 63 viviendas, y que nosotros, ahora, con una única operación en Marconi (y otros proyectos) llevamos ya 106, el 86% de alquiler social... No sé si es la conciencia de haber estado perdiendo el tiempo durante ocho años y ahora quieren solucionar todo con el fango. No es nuevo y no será lo último. Izquierda Unida ya ha demostrado en esta ciudad que gobernar, poquito, muy poquito, nada; y enfangar, todo".

El detonante de estas declaraciones del alcalde ha sido una pregunta de los medios en torno a la denuncia realizada por Izquierda Unida contra Ana Sanjuán por un posible conflicto de intereses en la operación urbanística del solar de las antiguas Casitas Bajas. Bruno García ha repetido, uno por uno, los argumentos ya esgrimidos en días pasados en torno a este asunto, que giran en torno a que no existe suelo público en aquella zona, sino un aprovechamiento de suelo; que el solar fue adquirido en tiempos de gobierno de Izquierda Unida, con José María González como alcalde; que el gobierno del PP inadmitió un trámite del propietario sobre el suelo y que ese aprovechamiento saldrá a subasta pública, en la que "se puede presentar todo el universo conocido".