IU lamenta que Bruno García no asuma responsabilidades por el ‘protocolo inhumano’ contra las personas sin hogar en Cádiz

IU Cádiz ciudad se ha hecho eco de la denuncia llevada a cabo por el comité de empresa de la UTE de Parques y Jardines, "que saca a la luz la existencia de un protocolo organizado por el Equipo de Gobierno del Partido Popular que bajo la apariencia de ‘tareas de limpieza ordinaria’ tiene como finalidad ‘perseguir’ a las personas sin hogar y retirar de forma sistemática los enseres y ropas de las que hacen uso y que, precisamente, distintas entidades gaditanas les entregan para poder subsistir en el día a día", sostiene la formación política a través de un comunicado.

La formación de izquierdas, ahonda en que son los propios trabajadores y trabajadoras del servicio quienes han afirmado que "este protocolo ‘orquestado’ por la Concejalía de Medio Ambiente y la empresa no tiene como finalidad la limpieza o salubridad del lugar, sino expulsar de las calles a las personas sin hogar sin ofrecerles ningún tipo asistencia o ayuda social, ya que en este protocolo, no participan ni técnicos de Asuntos Sociales ni se le ofrece ningún tipo de asistencia".

Precisamente, la formación de izquierdas señala que estas prácticas denunciadas "muestran la verdadera cara de un Partido Popular que mientras anuncia medidas en el Pleno por puro ‘lavado de cara’, camufla como tareas ordinarias lo que son medidas cuya única finalidad es ‘expulsar’ a las personas sin hogar, llegando a ‘desviar’ si hace falta recursos municipales que tienen otra vocación, como es el caso de los operarios de Parques y Jardines".

Añade la formación que, junto a esto, "hay denuncias que vienen señalando el baldeo sistemático de asentamientos de personas sin hogar, lo cual a todas luces encajaría, dado que precisamente ha sido la delegación de Medio Ambiente –de la cual depende la limpieza viaria – la que aparentemente ha perpetrado esta ‘operación’ para actuar de forma inhumana contra estas personas".

Culminan desde la formación que "ante la evasiva de Bruno y su equipo, se va a solicitar formalmente el acceso al expediente de los protocolos existentes para conocer los términos exactos del mismo, así como a los informes de Medio Ambiente por posibles baldeos ‘injustificados e insistentes’ a estos lugares donde pernoctan las personas sin hogar".

Insisten finalmente desde IU Cádiz Ciudad en "que cesen este tipo de prácticas por parte del Consistorio, recuperen la figura de las técnicos y técnicos en Servicios Sociales en todas las intervenciones que se practiquen con las personas sin hogar, y recuperen el trato humano y de respecto".