IU considera un "fraude de Verdulla" los caminos escolares seguros

La Junta de Gobierno Local acordó este pasado viernes establecer un entorno escolar seguro para el acceso de los alumnos del CEIP San Felipe; una medida que implica el corte de tráfico de la calle Sacramento, en el tramo de Torre a Sagasta, de 08.45 a 09.15 y de 13.45 a 14.15 horas, coincidiendo con la entrada y salida de los escolares. Y para Izquierda Unida, esta medida "no va a ser más que un lavado de imagen cara a la galería", augurando que el corte de tráfico por parte de la Policía Local "durará lo mismo que ha durado en otros centros, tán sólo los primeros días". "Una vez que pasa la foto del concejal y el alcalde, la respuesta de Policía Local es que no cuenta con suficientes efectivos dejando a su suerte a las familias y menores, que tienen que enfrentarse a quienes quieren acceder a la zona", aseguran.

De hecho, IU considera que estos anuncios de entornos escolares seguros es un "fraude" del concejal de Movilidad y de Educación, José Manuel Verdulla. Y habla el partido de "ineficacia de la gestión del Partido Popular en lo que a entornos seguros se refiere, la cual ha quedado demostrada en estos tres años de mandato, en los que se ha dedicado a desmantelar allá donde funcionaba -caso del entorno de Mentidero y CEIP Carlos III-, iniciar el desmantelamiento de otros como el caso de la calle Marianista Cubillo y el entorno del IES Drago, y deshacer la planificación prevista en otros centros sustituyendo el proyecto anterior por medidas que han terminado siendo un auténtico fracaso".

Recuerda que esta misma medida respecto a los entornos escolares seguros "la impulsaron en el entorno del CEIP Tierno Galván, donde anularon un proyecto de entorno seguro y accesible, paralizando la construcción de pasos de peatones elevados que han creado más barreras en el acceso al centro y colocando una señal que no se respeta ni controla pese a estar a 10 metros de la jefatura de Policía Local, ya que el policía asignado a estar tareas sólo puede acudir un día a la semana al tener varios centros en su zona".

Por eso, considera IU que detrás de estas medidas del PP se esconde "su verdadero negacionismo de los entornos escolares seguros que sólo usa como slogan, ya que su verdadera intención es darle prioridad al coche cueste lo que cueste, lo cual han demostrado cuando revirtieron la peatonalización de la Calle Veedor". Es más, cree esta formación que el modelo de ciudad del gobierno municipal "choca con una ciudad más moderna y amable, en la que niños y niñas puedan acceder a sus colegios de forma segura".

Atendiendo a estas críticas, concluye IU solicitando al alcalde "que abandone el sectarismo y el negacionismo y se tome en serio la seguridad de los escolares y menores, recuperando los proyectos de entornos seguros escolares que se realizaron durante el mandato anterior".