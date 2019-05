La inseguridad vuelve a la plaza de las Flores tras una semana de 'tregua'

Una semana después de que este periódico recogiera las denuncias de un grupo de vecinos y comerciantes sobre un grupo de personas que se apostaba en la plaza de las Flores desde primera hora de la mañana para beber alcohol, trapichear con drogas, hacer sus necesidades en público y generar trifulcas, la situación vuelve a ser la misma.

Tras la publicación de la noticia en este medio, comerciantes de la zona comentaban que un furgón de la policía había acudido al lugar para intentar desalojar a estas personas, aunque finalmente no hizo falta porque todos se fueron al verlos llegar y que, desde entonces, no se les había vuelto a ver por la zona. No obstante, ya este jueves estaban de nuevo en otro banco de la citada plaza.

Una veterana comerciante de la plaza dice que "han estado fuera solo unos días y se van moviendo según patrulle la policía por un lado u otro. Siguen haciendo lo mismo de siempre: beber alcohol, trapichear con drogas a plena luz del día, hacer sus necesidades sin control ninguno... Está claro que se les echó porque las elecciones estaban cerca", mantiene. "Es una pena que en una zona tan turística ocurra esto", finaliza.