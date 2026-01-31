Sucesos
Imágenes de 'The Mistery Man', la impactante exposición en la Catedral de Cádiz con un Cristo hiperrealista
La exposición 'The Mistery Man' muestra una impactante imagen hiperrealista del que podría ser el cuerpo inerte de Jesús de Nazaret nada más bajarlo de la Cruz basada en la Sábana Santa de Turín. La muestra, que se puede ver hasta el próximo mes de junio, cobra aún más fuerza visual en el espacio en el que se muestra: la Cripta de la Catedral de Cádiz

Cristo reposa entre obispos gaditanos

1/14 Imágenes de 'The Mistery Man', la impactante exposición en la Catedral de Cádiz con un Cristo hiperrealista / Julio González
2/14 Imágenes de 'The Mistery Man', la impactante exposición en la Catedral de Cádiz con un Cristo hiperrealista / Julio González
3/14 Imágenes de 'The Mistery Man', la impactante exposición en la Catedral de Cádiz con un Cristo hiperrealista / Julio González
4/14 Imágenes de 'The Mistery Man', la impactante exposición en la Catedral de Cádiz con un Cristo hiperrealista / Julio González
5/14 Imágenes de 'The Mistery Man', la impactante exposición en la Catedral de Cádiz con un Cristo hiperrealista / Julio González
6/14 Imágenes de 'The Mistery Man', la impactante exposición en la Catedral de Cádiz con un Cristo hiperrealista / Julio González
7/14 Imágenes de 'The Mistery Man', la impactante exposición en la Catedral de Cádiz con un Cristo hiperrealista / Julio González
8/14 Imágenes de 'The Mistery Man', la impactante exposición en la Catedral de Cádiz con un Cristo hiperrealista / Julio González
9/14 Imágenes de 'The Mistery Man', la impactante exposición en la Catedral de Cádiz con un Cristo hiperrealista / Julio González
10/14 Imágenes de 'The Mistery Man', la impactante exposición en la Catedral de Cádiz con un Cristo hiperrealista / Julio González
11/14 Imágenes de 'The Mistery Man', la impactante exposición en la Catedral de Cádiz con un Cristo hiperrealista / Julio González
12/14 Imágenes de 'The Mistery Man', la impactante exposición en la Catedral de Cádiz con un Cristo hiperrealista / Julio González
13/14 Imágenes de 'The Mistery Man', la impactante exposición en la Catedral de Cádiz con un Cristo hiperrealista / Julio González
14/14 Imágenes de 'The Mistery Man', la impactante exposición en la Catedral de Cádiz con un Cristo hiperrealista / Julio González

