“Yo eso no lo he vivido porque huí a tiempo y me quité de en medio”

José Luis D. tiene ahora mismo 49 años. Estudió Enfermería en Salus Infirmorum hace ya 20 años. Salió de la carrera algo más tarde de lo normal porque cursó antes un ciclo superior de Técnico de Laboratorio para obtener puntos para poder acceder a la carrera.

Lleva en Palma, eso: 20 años. Allí se fue con su novia que ahora es su mujer, también enfermera.

Salió de Cádiz ganando 139.000 pesetas y, nada más llegar a Palma, pasó a ganar 199.000. Aún así, José Luis defiende que él no hablaría tanto de sueldo sino de reconocimiento laboral y condiciones contractuales.

Jose Luis lleva 20 años de enfermero en Palma: ”Si quieres construir una vida te tienes que ir”

“Llegué un 6 de abril y un 6 de mayo estaba ya trabajando”. Tardó dos años en coger una plaza fija en una UCI, pero ahí sigue. Ahora mismo trabaja en un hospital comarcal en Manacor, uno de los tres grandes núcleos poblacionales de Mallorca, junto a Palma e Inca.

“Me habría gustado quedarme en Cádiz, por supuesto”. Sabe que aquí “te hacen un contrato de 15 días, te pasas tres meses sin trabajar; te llaman un fin de semana; a lo mejor te llaman para cubrir una tarde. ¿Qué me soluciona una tarde? Y además, te llaman dos horas antes. Eso yo no lo he vivido porque huí y me quité a tiempo de en medio”.

Hoy no se arrepiente de nada. Tiene dos hijos mallorquines, un buen sueldo y es ya uno de los enfermeros más veteranos de la UCI de su hospital de Manacor.

Eso sí, “me siento bien formado y me alegro de haber estudiado donde me estudié”.

Reivindica también la necesidad de que salga adelante la Ley que regule la ratio máxima de enfermeras por cada número de pacientes, además de la creación de más especialidades dentro de la carrera de Enfermería, algo que ya existe para las matrona o los especializados en psiquiatría.

Desde Palma de Mallorca lanza un mensaje a los chavales que ahora se forman: “En Cádiz te quedas sólo para tapar huecos. ¿Y eso es futuro? Trabajas unos días en Navidad, en Carnaval otros días, en Semana Santa unos días, y un mes y medio en verano. Entenderá que eso no es futuro y eso es un año y otro, y otro y al final piensa que si quieres construir una vida te tienes que ir”.

Y, ojo, piensa que deben tener claro que no se podrán quedar en Cádiz, pero que ya hay lugares, como Baleares o Cataluña en los que ya han convertido el idioma en la manera de cribar el acceso de enfermeros procedentes de otras comunidades autónomas.

José Luis D. tiene compañeros de carrera esparcidos por toda España:Madrid, Navarra, e incluso en Sevilla, “donde están algo mejor que en Cádiz”. “Y no quiero ser negativo, pero ahora muchos están trabajando ahora por culpa o gracias a la pandemia, pero saben que en cuanto acaben los brotes gordos, todos esos enfermeros terminarán de nuevo en la calle”.