“Nosotros tenemos la gran ventaja de que formamos a alumnos de muy alta calidad científica”. Es su mayor orgullo y lo dice a boca llena la vicerrectora de Ciencias de la Salud de la Universidad de Cádiz, Ana García Bañón. “No podemos influir en las condiciones de trabajo de nuestros enfermeros una vez que salen de la facultad y, si pudiéramos, lo haríamos”. Lamenta García Bañón la fuga de enfermeros que existe en la provincia y suscribe todas las afirmaciones realizadas en días pasados a este periódico por el presidente del Colegiode Enfermería, Rafael Campos.

En relación con la reclamación realizadas desde el sindicato de enfermeros, Satse, pidiendo para el próximo curso 475 plazas más las escuelas de Cádiz, la vicerrectora de Ciencias de la Salud de la UCA afirma que “nosotros apostamos por la calidad y no por la cantidad”. De ahí que no vea mucho sentido formar a más alumnos. “Primero porque no tenemos los recursos suficientes, no ya la Universidad en sí, que lo podría buscar. Es que el sistema sanitario no puede absorber más alumnos de los que está absorbiendo ahora con las mismas garantías de calidad”.

Formación y calidad son dos de los vocablos que más se repiten en la entrevista con la Ana García Bañón, a la vez que reconoce que “a nosotros nos interesa tener más alumnos pero más nos interesa que estos alumnos estén bien formados”.

García Bañón sabe que “cuando un alumno se va dejando su casa y su familia, no es por gusto”

¿Y cómo evitar es fuga de enfermeros hacia fuera de la provincia, de Andalucía e incluso de España?. Para Ana García, la solución está en que aquí se les den las mismas condiciones o incluso mejores condiciones que en otros sitios, que se les reconozca realmente esa formación:“Seguro que, entonces, aquí en cadiz sobrarían enfermeros porque realmente el número de alumnos que sacamos entre los tres centros propios y el centro adscrito es mucho más que suficiente para todo lo que necesita la provincia de Cádiz”.

Reconoce que las condiciones laborales que hay en Cádiz no son las adecuadas. Afirma que son mejores en cualquier otra comunidad autónoma antes que en Andalucía, “y ya no le hablo del extranjero. Allí ya se los rifan”. Habla de que en otras comunidades autónomas, siendo también España, tienen mejores condiciones. En Navarra cobran por ejemplo, según la vicerrectora 400 euros más que un enfermero de Cádiz. “Cobran más, tienen mejores condiciones laborales, mejor consideración, mejor trato... Lógicamente el alumnado se va, no es tonto” .

Ana García Bañón cree que el problema está en el sistema sanitario, ya que estima que la Junta de Andalucía debería velar por las condiciones de trabajo, al menos de los enfermeros que pertenecen a la sanidad pública. Sospecha que es un problema de la Consejería de Salud, “es cuestión de decir, por favor, no se pueden hacer contratos de media jornada, no se pueden hacer contratos de tres horas o de tres días, que además a mí me lo han hecho porque he trabajado en la UCI y diez años en Urgencias. Yo lo he sufrido también por lo que sé de qué hablo”.

“Te hacen un contrato de 15 días, el día 15 de diciembre, trabajando 24, 25, 31 y 1 y el día 2 te vas a la calle”. Son los argumentos que tanto para el presidente del Colegio de Enfermería, Rafael Campos, como para la vicerrectora de Ciencias de la Salud de la UCA, hacen que ocho de cada diez enfermeros formados en las escuelas gaditanas terminen yéndose de la provincia, en muchos casos, nada más salir de la facultad.

Reivindican que se amplíe el abanico de especialidades dentro de la carrera de Enfermería

García Bañón defiende que “cuando un alumno se va dejando su casa, dejando su familia, no es por gusto, sino porque realmente tiene mejores condiciones en otros sitios”. Ahí, según estima, es donde “deberían entrar los sindicatos, en valorar esas condiciones laborales que se tienen”.

Saben los profesores de Ciencias de la Salud que, a ciencia cierta, buena parte de los alumnos que forman piensan irse a otras ciudades nada más salir de la facultad, “pero nos puede el trabajo bien hecho. Para nosotros la calidad de la formación que damos es nuestro primer objetivo”, reitera.

Su misión de cara a la sociedad y la de sus compañeros de la escuela es velar por una formación buena y eso lo estamos cumpliendo y nosotros no podemos influir en las condiciones de trabajo. Si pudiéramos lo haríamos, pero nosotros llegamos hasta donde podemos llegar”.

Y la solución estima que no sólo se mide en nóminas y dinero. Ana García Bañón saca también a colación que muchos de sus alumnos salen con ansias de promocionar en sus trabajos, hacer un máster, un doctorado, investigar y se marcan una serie de metas , “pero las condiciones de trabajo no se lo permiten. Muchas veces el incentivo es más facilitar al alumno o al profesional la promoción, los turnos, las condiciones de trabajo que una mejora en los sueldos”.

García Bañón defiende,por último, que se amplíe el abanico de especialidad

es dentro de la Enfermería, algo por lo que llevan años luchando y que redundaría no sólo en un mejor reconocimiento laboral hacia estos profesionales sino que mejoraría de manera cualitativa la asistencia sanitaria. “Deben enterarse de que un enfermero no debe valer para todo, para lo que deben contratar especialidades así se vería realmente lo que somos capaces de hacer y se nos utilice para lo que verdaderamente hemos sido formados”, sentencia García Bañón.