En un estudio publicado recientemente por el Colegio de Enfermería de Cádiz se detectó que entre 2016 y 2019, de los 960 alumnos que se graduaron en las facultades de Enfermería de Cádiz sólo trabajan en nuestra provincia 216. Es decir, se habían marchado fuera 744, un 79%. Casi uno de cada ocho.

Rafael Campos, presidente del Colegio de Enfermería de Cádiz tacha la situación de “disparate” y afirma tener las cifras controladas. “Los tengo localizados porque todos los graduados que se quieren ir a trabajar a otras comunidades necesitan un traslado de expediente y yo soy el que los firmo. Y si se van al extranjero necesitan un informe nuestro sobre buenas prácticas profesionales”.

Los tres centros públicos y el único privado que imparten esta disciplina en la provincia se han convertido en una fábrica en la que la gran mayoría de su producción se exporta. Y lo peor es que deja a Cádiz desprovista de enfermeros y enfermeras, carencia que ahora se ha notado más a raíz de la pandemia del coronavirus.

Esto sale a colación ahora tras la reclamación por parte del Sindicato de Enfermería, Satse, dirigida al rector y a la decana de la Universidad de Cádiz, para que apoyaran e impulsaran una nueva planificación de las plazas del Grado de Enfermería que conllevaría que en el próximo curso 2021-2022 se ofertasen 475 plazas más en Cádiz. El objetivo de Satse era conseguir que se pueda contar a medio plazo con el número suficiente y adecuado de estos profesionales de cara, según defiende el sindicato, a garantizar la salud y seguridad de los pacientes y ciudadanos en general.

Pero parece que tanto el rector como la propia decana se echaron las manos a la cabeza al recibir esta misiva dirigida desde Satse. Al menos así lo asegura Rafael Campos, desde el Colegio de Enfermería de Cádiz, que defiende que lo más urgente ahora mismo sería poner medidas por parte de la Administración para evitar la fuga de profesionales que se produce todos los años desde Cádiz hacia fuera de la provincia y hacia fuera del país.

“En el extranjero se rifan a los enfermeros españoles por su altísima preparación. Llegan a Reino Unido y los recogen en el aeropuerto en limusina”.

Rafael Campos no niega que en Cádiz haga falta mas enfermeros. Hacen falta en España (585 enfermeras por cada 100.000 habitantes) y en Andalucía (495 enfermeras/100.000 habitantes), mientras que en Europa esta ratio asciende a 852 profesionales de la Enfermería para ese mismo número de ciudadanos.España necesitaría 33.000 enfermeros para ponerse a nivel de Europa y Andalucía, unos 8.000 para ponerse a la altura del resto de España.

Con este argumento parece estar dándole la razón al Satse, pero nada más lejos de la realidad. Las facultades de Enfermería generan enfermeros más que suficientes pero estos se marchan, dejando a Cádiz desprovisto de estos profesionales.

La pandemia los ha hecho más indispensables, pero Cádiz ya necesitaba más enfermeros y enfermeras antes de que el Covid hiciera su aparición. Él lo argumenta con tres razones básicas:el aumento de la esperanza de vida, el aumento de las enfermedades crónicas y, por último, que a día de hoy contamos con unos profesionales con una media de edad alta.

Los dos primeros factores provocan que al ser la población más mayor y padecerse más enfermedades crónicas serán siempre más necesarios los cuidados de una enfermera, considerando, tal y como recuerda Rafael Campos que “los cuidados a la cronicidad los damos solamente los enfermeros”. El tercer argumento lo acompaña también de cifras: “En concreto en nuestra provincia se van a jubilar en los próximos tres años 165 profesionales que ahora están en activo”. En ese momento tocará esperar a su reposición y buscar personal que soporte las condiciones que les ofrece a día de hoy la administración sanitaria tanto pública como privada en nuestra provincia.

Es ahí donde realmente hay que actuar según defiende el presidente del Colegio de Enfermería. Salarios bajos, la tipología de contratos a los que son sometidos y las duras condiciones de trabajo son, en este aspecto, las razones por las que ya cuesta trabajo encontrar enfermeros y enfermeras para nuestros propios hospitales.

Pero, aún así, defiende que la solución no está en generar más enfermeros en nuestras facultades:“¿Dónde los metemos? ¿Cómo los formamos? No hay tutores, no hay infraestructuras para acogerlos en centros con la suficiente garantía de tutorización y aprendizaje. Si no tenemos tutores harían por sacarlos como rosquillas pero en detrimento del nivel de calidad”.

En conclusión, lo sensato y lo rentable, según Campos, es que “cambiemos la norma para que la gente no se tenga que ir a trabajar fuera. Estamos invirtiendo millones de euros en formar a enfermeros que se nos terminan yendo fuera de Cádiz o de Andalucía. Si pensamos que cada grado cuesta un promedio de 10,000 euros pues si son 320 son 3.200.000 anuales los que gastamos en que salgan los 320 alumnos de Enfermería a sabiendas de que sólo vamos a sacarle rentabilidad a un 20% de los formados.