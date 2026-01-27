Los hoteles de Cádiz cierran un año histórico, con récord de visitantes y pernoctaciones

Año histórico para los hoteles de Cádiz. Ni la presión de los apartamentos y pisos turísticos, tan relevantes en la ciudad, han podido con un sector que acumula ya varios años de crecimiento en cuanto a usuarios. Un año, el de 2025, espectacular, hasta el punto que ha superado con creces el récord de clientes que ya se alcanzó en 2024.

Así, el pasado ejercicio se cerró con 340.290 usuarios, frente a los 317.626 de 2024. Ha sido el segundo semestre del año el que ha tirado con fuerza, especialmente con un notable crecimiento ya terminada la temporada alta de verano, con meses como septiembre y octubre con datos que nada han tenido que envidiar a los meses estivales.

También destacada ha sido la subida de turistas internacionales. En una ciudad donde hasta ahora primaba el visitante nacional, cada vez más va logrando atraer a clientes de otras partes del mundo.

El mes de diciembre cerró manteniendo esta tónica de crecimiento, aunque con menor fuerza que los meses precedentes. Así, se hospedaron a 21.474 personas. De ellas, 13.864 nacionales y 7.610 internacionales. Respecto a diciembre de 2024 se ha crecido en unas 2.000 personas más, que no está nada mal.

Con todo, Cádiz sigue estando lejos de la ocupación hotelera de ciudades con alto valor turístico y cultural en buena parte del país, por lo que aún es posible incrementar este número de visitantes sin acercarnos al colapso de la ciudad, como sí pasa en determinados momentos del año en capitales como Sevilla, Córdoba o Granada.

En todo caso, estas cifras sí sitúan a Cádiz entre las ciudades de referencia en el turismo de la provincia. Poco a poco va alejándose de la estacionalidad del sector y metiendo al inicio del otoño en plena campaña turística. El incremento de eventos culturales, como el Gades Romano, también han ayudado a aumentar el número de visitantes.

Diciembre superó los 20.000 clientes con una parte de los pequeños hoteles cerrados. Aún así se ofertaron, según las cifras manejadas por el INE, 3.447 plazas, cuando el registro de la Consejería de Turismo eleva a 3.916 las camas ofertadas por los hoteles de la ciudad.

Baja el precio medio de una habitación, aunque sigue siendo elevado su coste

Se logró un empleo en este mes para 595 personas, manteniendo igualmente la tendencia a la subida de buena parte del ejercicio respecto al año anterior.

En cuanto al precio medio de la habitación, en diciembre se llegó a 97,96 euros. Sigue estando en el nivel alto en el conjunto del país, aunque con un descenso del 2,93% si nos fijamos en los precios de 2025.

Si los datos de visitantes son más que relevantes, los hoteles de la capital también han batido el récord de pernoctaciones a lo largo del pasado año.

Este indicador es muy importante para los empresarios, pues indica el número de noches que los visitantes han pasado en los hoteles, que es muy importante para mantener los ingresos.

De esta forma el año se cerró con 900.524 pernoctaciones, de las que 472.688 fueron de ciudadanos españoles.

El mejor mes fue agosto, con 99.000, mientras que ningún mes bajó de las 40.000. En dos periodos del año los extranjeros superaron en pernoctaciones a los españoles: mayo y octubre.

Cádiz aún tiene pendiente la apertura de nuevos hoteles que reforzarán aún más su creciente oferta. Lo importante es que varios de ellos tienen por fin la categoría de 5 estrellas. Abrirá primero, pues es el único que ya está en obras, el que se levanta en varias fincas de la Alameda. Pendientes de inicio están los previstos en la zona portuaria (que será de Gran Lujo) y sobre el vestíbulo de la estación. Otros proyectos contarán con una categoría de 4 estrellas.