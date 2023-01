El amarillo y azul entra por las puertas de los hospitales de Pascual de Cádiz

A pocas horas de que los Magos de Oriente lleguen con sus camellos hasta el más recóndito rincón de la provincia, los jugadores del Cádiz C.F. han querido adelantarse y se han dado un paseo por los distintos hospitales gaditanos pertenecientes al Grupo Pascual.

En Cádiz, concretamente, a las cuatro de la tarde, José Mari y Alex Fernández fueron recibidos por el director médico de San Rafael, Ignacio Ortiz. Un poco más tarde, Sobrino y Alejo hicieron su aparición en el Hospital de El Puerto de Santa María, también propiedad del empresario gaditano José Manuel Pascual. Por su parte, Theo Bogonda y Brian Ocampo visitaron el Hospital de Villamartín y, por último, David Gil y Raúl Parra se desplazaron hasta el Hospital de Sanlúcar.

Hasta la Clínica de San Rafael, José Marí y Alex Fernández, llegaron acompañados por el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, y por tres jugadoras del equipo femenino del Cádiz C.F., concretamente por Reyes Perujo, Saray Yagüe y Noelia Moure, además de por otros miembros del equipo directivo capitalino.

Hasta la calle Diego Arias de Cádiz, donde se ubica el hospital concertado hace unos meses con la Junta de Andalucía, los jugadores del Cádiz llegaron con un saco lleno de balones y con bufandas del Cádiz para repartir entre buena parte de los pacientes que se encuentran ingresados en San Rafael.

El director médico del citado centro sanitario, Ignacio Ortiz, acompañado en todo momento por Mercedes, supervisora de enfermería del hospital, acompañó a toda la comitiva hasta varias de las habitaciones del hospital en las que les esperaban con ansiedad sus moradores para así conocer a José Mari y a Alex Fernández en persona y para recibir de sus manos los regalos con los que quisieron agasajarles para hacerles olvidar durante unos instantes los males y enfermedades que les han impedido pasar una Navidad algo menos normal de lo habitual.

La primera a la que visitaron fue a la pequeña Alma, que con sus 13 años, se ha convertido en la paciente más joven ingresada a día de hoy en San Rafael. Allí, acompañada por su madre, Eva María Becerra, recibía a José Mari y a Alex Fernández, así como a Reyes, Saray y Noelia, en representación de las jugadoras del equipo femenino del Cádiz.

De allí marcharon hasta la habitación de Verónica que recibió a toda la comitiva cadista con un cariñoso “os agradezco esta visita de todo corazón”, dirigido especialmente al presidente del Cádiz, Manuel Vizcaino, que deseó a Verónica una pronta recuperación.

El siguiente en recibir a los cadistas fue José, operado hace tan sólo una semana, según explicó el director médico de San Rafael, Ignacio Ortiz. Su acompañante le recordó que tenía unos familiares que seguían muy de cerca al Cádiz “aunque pierda”.

Pepi fue la siguiente paciente de Pascual en recibir a los jugadores del Cádiz, que llegaron diciéndole que les habían hablado mucho de ella y que “hemos querido venir a conocerte en persona”, una afirmación que arrancó una bonita sonrisa a Pepi y que despidió a los representantes del club cadista con un emotivo abrazo al balón amarillo firmado por los jugadores que hizo emocionarse, sobre todo, a las jóvenes del equipo femenino.

Carmen, a sus 76 años de edad, recibía postrada en su cama aunque con los brazos abiertos a José Mari y a Alex y no dudó en contarles que tenía un nieto de cuatro años que “va a flipar cuando vea el balón y la bufanda y cuando les diga que habéis venido a verme”. Carmen, gran cadista, les contó que “tengo un hijo con 46 años y embarazada de él no me perdía ni un partido del Cádiz”.

Otra Carmen, en una habitación muy cercana abría las puertas de su habitación. “Ha pedido que le pintemos los labios y todo para recibir a los jugadores del Cádiz”, decía Mercedes, la supervisora de Enfermería de San Rafael. Fue posiblemente una de las visitadas más sinceras porque aprovechó la presencia cadista para darles un pequeño tirón de orejas: “Que sepáis que os pongo como los trapos cuando jugáis mal y que estoy muy pendiente de vuestros partidos. Por cierto, ¿cuándo jugáis esta semana?”.

Conjuros para ganarle al Valencia

Y fueron varias las voces que le recordaron a Carmen que la cita de esta semana sería el viernes contra el Valencia, a lo que la simpática paciente les dijo: “Pues tranquilos que voy a hacer un conjuro para que ganéis el partido”, un regalo que no fue nada mal recibido, entre sonrisas, por parte de la comitiva cadista.

Manuel fue el siguiente elegido y tampoco dudó en derrochar críticas contra los cadistas. Al principio no se atrevía pero su acompañante le incitó con un “venga, ahora es el momento de que le digas a Vizcaino lo que decías esta mañana de los fichajes”. Y no lo dudó: “Creo que debería hacer algunos fichajes, don Manuel”, a lo que Vizcaíno le dijo que no se preocupara, que lo principal es que los que ahora componen las filas cadistas eran grandes profesionales y magníficos jugadores y que “ya veremos más adelante”.

Manuel, el paciente de San Rafael, consoló también a Vizcaíno descargando algo de culpa de los empates y de las derrotas en los árbitros, “que tienen mucha guasa”. Y ya aprovechó para pedirle al presidente del Cádiz un hueco en el Cádiz para su nieto Alejandro, que en la actualidad milita en los juveniles del Sanluqueño.

Y para despedirse de José Mari, de Alex Fernández y de las jóvenes Reyes, Saray y Noelia, Manuel reaccionó al recibir los regalos con un “aquí tenéis mi corazón para todos ustedes”.