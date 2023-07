Cómo es el Hospital Pascual Santa María del Puerto?

–El Hospital Santa María del Puerto abrió sus puertas a finales de los años 80 y lleva por tanto más de 30 años dando asistencia sanitaria a la población del puerto de Santa María y su comarca. Es un hospital que goza de la acreditación de calidad por la agencia andaluza de acreditación Galardón que ha ido renovando en las sucesivas convocatorias en las que se ha presentado. Es un hospital que desde su comienzo tiene vocación de servicio público. En la actualidad está concertado con el Servicio Andaluz de Salud y también con la mayoría de las compañías aseguradoras privadas.

–¿Qué capacidad tiene y qué servicio ofrece?

–Es un hospital de tamaño pequeño-medio, de 190 camas, con 7 quirófanos, un servicio de UCI y la dotación propia de especialidades de un hospital comarcal. En cuanto a su dotación tecnológica podríamos destacar el equipamiento de radiología con TACS y resonancia de última generación. En este apartado del equipamiento debemos destacar la reciente adquisición de un equipo de endoscopia digestiva de última generación dotado de inteligencia artificial que permite el reconocimiento de lesiones precancerosa del colon y ayuda en el diagnóstico precoz del cáncer de colon.

El hospital cuenta con un staff médico de guardia 24 horas compuesto por internista, intensivista, cirujano, urólogo, traumatólogo, pediatra, radiólogo, ginecólogos y un equipo médico de urgencias, es decir, toda la dotación necesaria para cubrir guardias todos los días del año.

–¿Qué es lo más importante para el Hospital y el equipo de éste?

–Dentro de la filosofía del grupo de hospitales Pascual, la atención y el bienestar de los pacientes es nuestra principal vocación y la calidad de la asistencia de los pacientes que depositan su confianza en nosotros es nuestro principal objetivo.

–¿Cómo es el trabajo del director médico de un hospital?

–La labor de un director médico debe de ser garantizar la armonía entre todos los profesionales que tiene a su cargo. Tiene que estar atento a las demandas de actividad, organizar el trabajo y la planificación de la plantilla y tratar de repartir homogéneamente la carga de trabajo que hay. Ver qué elementos flaquean, qué elementos hay que mejorar e intentar buscar las formas de conseguirlo. Por último, considero que es misión de un director médico animar a toda su plantilla a que se esfuerce en dar lo mejor de sí.

En un Hospital el trabajo en equipo y la coordinación de todos los departamentos es muy importante y por suerte, en este hospital nos conocemos todos. Tratamos de trabajar en equipo, nos inter consultamos todos los casos complejos y las decisiones generalmente son siempre colegiadas.

Solemos tener reuniones entre los médicos, sesiones clínicas, y compartimos todas nuestras inquietudes y dudas sobre los enfermos para tratar de alcanzar y ofrecer el mejor diagnóstico y tratamiento a los pacientes.

–¿Cómo es la tecnología e inversión en innovación en este Hospital?

–Sin lugar a dudas, uno de nuestros fuertes y principales características es la inversión en innovación. Contamos con equipos de última tecnología para poder resolver la mayoría de las circunstancias que nos vamos encontrando en el día a día. Entre otros, en este centro recientemente hemos adquirido un equipo de endoscopia digestiva de última generación que tiene un software de inteligencia artificial. Esto permite el reconocimiento de lesiones precancerosas del colon lo que es una herramienta muy útil en el diagnóstico precoz del cáncer de colon.

Igualmente invertimos en la formación de los profesionales, estimulando su capacitación en diferentes campos de la medicina y facilitando que realicen distintos estudios de posgrado.

–¿Cuál es la parte más bonita y emotiva de su trabajo?

–Sin duda, el elemento más emotivo y que no tiene precio en nuestra profesión, y lo hago extensivo quizás a la mayoría de los médicos, es el reconocimiento de los pacientes cuando tras un proceso de enfermedad se despiden de ti, al alta o al salir de la consulta, con una sonrisa y dándote las gracias. Incluso cuando por desgracia no has podido ayudarles a sanar y han terminado falleciendo, los familiares te reconocen el trabajo y agradecen el abrigo que se les ha dado durante ese duro trance. Eso reconforta muchísimo, más que ninguna otra cosa.

–En Hospitales Pascual, y en este Hospital en concreto, ¿Cuál podría decir que es el objetivo- propósito con cada paciente?

–Nuestro objetivo es dar lo mejor de nosotros como profesionales de la salud y estar en la vanguardia del conocimiento y aplicarlo. Nuestro objetivo siempre es velar por el interés del paciente e intentar que todo su tratamiento se lleve a cabo con la mayor fluidez y rapidez posible.