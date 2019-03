Un “gran Carnaval” con un “exitazo” de pregón

Un “gran Carnaval” sin “incidencias destacables” es a grandes rasgos el balance que hizo ayer María Romay de la recién acabada fiesta grande de la ciudad. La edil destacó el “buen tiempo” y la “afluencia impresionante de público, adelantada por el puente de Andalucía”, anotando como algo positivo las actuaciones de antologías en el Mentidero la misma tarde del día de la final del COAC. Calificó el pregón de Joaquín Sabina como “exitazo”. “Yo he de reconocer que es una de las mejores proclamas carnavalescas que mi mente, todavía joven, es capaz de recodar”, recalcó. Asimismo puso énfasis en la “aceptación” que han tenido las dos cabalgatas, entendiendo que la del Humor “tiene cada vez más fuerza”. De la misma manera hizo hincapié en la animación de público que se produjo en las actividades de la cantera y la programación infantil. “Es importante proteger estos espacios para los pequeños y asegurarnos el futuro de la fiesta”, manifestó.

En cuanto a las actuaciones en la calle apuntó el “buen funcionamiento” del circuito de agrupaciones. En este punto pidió disculpas a las personas con movilidad reducida por no poder subirse a los tablaos. “Y públicamente las pido a la chirigota del Cascana, que tiene dos componentes que no han podido subir a cantar. Me comprometo a que este sea el último año en el que eso ocurra”, aseguró. Sobre el Carnaval callejero ensalzó la “notable y alta participación”, felicitando “a los vecinos y vecinas por la ausencia de enfrentamientos con las agrupaciones. Han sido ejemplo de convivencia”. También tuvo palabras para los carruseles de coros, tan arraigados, y expuso su seguridad en que el estrenado carrusel del Paseo Marítimo “se va a consolidar en años sucesivos”. El enclave de la carpa mereció también el análisis de la edil. “La ubicación ha resultado muy positiva y no hay constancia de quejas de vecinos por el ruido. Podemos decir que hemos encontrado el equilibrio entre los usuarios de la carpa y el descanso de los vecinos”, aseveró.

Por último valoró la última celebración del Carnaval 2019: la gala de entrega de premios de la noche del martes en el Gran Teatro Falla. Al respecto Romay dijo que “se ha dado un primer paso necesario y la hemos sacado de un segundo o tercer plano para ponerla donde merece. Hay cuestiones a mejorar, pero nos hemos hecho una idea de lo que puede llegar a ser”.