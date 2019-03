La chirigota del Cascana anuncia que no actuará en tablaos no adaptados

La chirigota de Juanlu Cascana 'Un pasito a la izquierda y un pasito a la derecha' ha anunciado a través de las redes sociales que no volverá a actuar "en ningún escenario que no esté adaptado" a las personas con discapacidad que forman parte de su chirigota. Una medida que han tomado debido "a la discriminación sufrida en Carnaval por nuestros componentes Miguel 'Willy de Cádiz' y José David García Dota".

En esta misma nota afean la actitud de la organización de los eventos que justifican la falta de adaptación por cuestiones económicas, explicando que "es muy fácil cuando el organizador del evento o festival nos dice con buen cara que no ha podido poner una rampa ya que aumentaba el coste y que, perfectamente, ellos pueden cantar abajo y el resto de la agrupación arriba". Una explicación que no toleran porque, añaden, "lo que no sabe usted, ni se hace una idea, es de cuántos meses de ensayo, días de lluvias y otros problemas han pasado ellos para salir en la chirigota".

Por este motivo apelan a la empatía y a que "se pongan en su lugar, ya después de cuatro meses ver a tu agrupación cantando encima del escenario y tú abajo. ¿Cómo se sentiría?".

Una circunstancia, la de su chirigota, "que es de sobra conocida", pues "no es la primera vez que llevamos a un componente en silla de ruedas, lo llevamos haciendo desde 2013".

Por ello aseguran que "queremos dejar claro que La Chirigota del Cascana no actuará más en un escenario que no esté adaptado", dicen antes de sentenciar que "a ver si de una vez por todas conseguimos que este mensaje llegue al concejal de movilidad, Martín Vila, y a la concejala de fiestas, María Romay".