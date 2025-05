La grada de pago de la SailGP "no afecta a la visibilidad" de la ciudadanía de Cádiz, según el alcalde

Cádiz/El anuncio por parte de la SailGP de la instalación este año de una grada frente al mar de pago para el público levantó las protestas de Adelante Izquierda Gaditana que calificaba este nuevo elemento como una seña de la "privatización" de la competición náutica, alertando de que iba a restar espacio a los espectadores que en anteriores ediciones han seguido la prueba desde la balaustrada de Santa Bárbara y Alameda. Una situación que ha desmentido el alcalde de Cádiz, Bruno García, que asegura que este nuevo elemento "no afecta a la visibilidad, más bien al contrario, la visibilidad que existía hasta ahora se mantiene al 100%, no cambia nada".

"El acuerdo al que se ha llegado es el de garantizar que todo el espacio que estaba anteriormente, se mantenga y, de hecho, se mejora la visibilidad en cuanto a que ahora todo el mundo puede acceder a la venta de entradas", valora Bruno García que también asegura que "en la parte de la balaustrada de la curva que forma el Baluarte de los Mártires, habrá una segunda altura que va a permitir que haya más visibilidad".

De hecho, el primer edil asegura que este año, como el pasado, seguirá la competición "desde la balaustrada" con lo que, insiste, "no se pierde visibilidad". "Lo que sí se pierde es coste para la ciudad de Cádiz porque el acuerdo para poner la plataforma nueva nos ha permitido rebajar el importe en 89.000 euros. O sea, que va a costar menos al Ayuntamiento, porque la inversión es una inversión importante y considerábamos que teníamos que reducirla", asevera.

En este sentido, Bruno García considera "llamativo" que sea David de la Cruz, portavoz de AIG, quien haya lanzado las críticas a esta infraestructura "porque él conoce la inversión que hace el Ayuntamiento en tanto en cuanto la acordó, que no la firmó, en las Islas Bermudas el alcalde anterior con él presente", lanza recordando que no se informó de lo que se acordó en aquel viaje y que "fue cuando llegó el nuevo gobierno cuando averiguamos exactamente lo que habían acordado en las Islas Bermudas, aue no en el Salón de la Junta de Gobierno, que es donde yo he acordado la rebaja de los 89.000 euros".

De esta forma, el alcalde de Cádiz ironiza con que la oposición exige mucha "transparencia" pero "siempre para otros". "Me parece fantástico que David de la Cruz se preocupe por el espacio público y desde aquí ya le garantizamos que no se va a perder un metro de espacio para la visibilidad de los gaditanos y que lo que sí se ha perdido es coste. Frente a lo que ellos acordaron, nosotros hemos rebajado, eso es indudable", dice contundente.

José Carlos Teruel: "No se quita espacio para el público general"

Por su parte, el concejal coordinador de SailGP en el Ayuntamiento de Cádiz, José Carlos Teruel, ha asegurado que la grada que va a instalar la organización del evento en el gran premio que se va a celebrar en Cádiz en el mes de octubre “no quita ningún espacio para el público general que quiera seguir las carreras”. En este sentido, ha añadido que “esa grada va situada en un lugar en el que no había público”.

José Carlos Teruel además ha detallado esa segunda altura cerca del Baluarte que ha anunciado el alcalde: "Este año se van a poner unas tarimas en el Paseo Carlos III por detrás de las primeras filas para que los gaditanos y las gaditanas y todas las personas visitantes que acudan para seguir la SailGP puedan verlo lo mejor posible. No sólo se reduce espacio público sino que ésta es la edición en la que va a haber más".

También se ha sumado a las críticas por el viaje a las Islas Bermudas que el anterior alcalde y De la Cruz realizaron para atar la presencia en Cádiz de la SailGP: "Las dos ediciones de 2023 y la presente del año 2025 las cerró sin plasmarlo en un documento el anterior equipo de Gobierno en un viaje en el que estuvo el propio David de la Cruz en las Islas Bermudas y lo hicieron por 1,5 millones de euros por los dos años en Cádiz, sin contar los 300.000 euros anuales de la Foiling Base". Una cuantía que "multiplicaba de un año para otro por diez los derechos del evento" y que "no hicieron pública nunca". "Cuando llegamos nosotros como equipo de Gobierno nos lo encontramos en un cajón y tuvimos que afrontar el pago con remanentes de tesorería porque no lo había dejado previsto el anterior al no confeccionar sus presupuestos", se queja.