David de la Cruz: "La SailGP en Cádiz ya no será para todos los ciudadanos, sino para los que puedan pagársela"

Cádiz/A la formación heredera del Gobierno municipal que trajo la SailGP a Cádiz no le ha sentado muy bien el anuncio de la instalación de una grada de pago para el público en el Paseo de Santa Bárbara durante la competición de este año. Así, el portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, lamenta que este evento náutico ya no será "de todos los gaditanos y gaditanas, sino de los que puedan pagárselo".

"Primero nos enteramos de que es muy probable que Cádiz pierda la SailGP para 2026 (al menos no aparece la ciudad en el calendario de la próxima temporada), es decir, el primer año en que el PP de Bruno García tenía que renovar el acuerdo, y parece que no va a poder ser. Pero es que, además, en el último año que la presencia en Cádiz está asegurada por el anterior equipo de Gobierno, pues resulta que van a privatizarla, que van a privatizar un espacio, y que no va a ser accesible para los gaditanos y gaditanas sino, para quien pueda pagarlo, igual que hacen con la sanidad, con la eduación, con la cultural y con cualquier evento que hacen", ha protestado.

De esta forma, De la Cruz apostilla que además de celebrarse en la ciudad, la SailGP cuenta "con dinero público" por la que la maniobra la califica como "del PP en estado puro". "Un acto que se ve desde el mar, un acto que lo hace la ciudad, un acto en el que se ha destinado dinero público pues ellos lo privatizan, siempre mirando por los que más tienen, por la empresa privada, y encima perdiendo un evento que era diverso e inclusivo y que era para todos los gaditanos y este año, para unos poquitos, no para todos".

En este sentido, el representante de AIG también quiere dejar claro que en el mandato anterior también se tuvo la invitación "de privatizar la SailGP", de "poner una grada privada", pero, asegura "se dijo que no porque una de las condiciones para que se diera la SailGP y para apostar por este evento deportivo, que es necesario para la ciudad de Cádiz, es que fuera absolutamente público, para todos, sin privilegios, sin clase y sin distinción".