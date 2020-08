Quienes sigan pensando que en Cádiz no hay emprendedores se equivocan. Cierto es que no son muchos, pero también que la mayoría se vio abocada a buscar su sueño, o un empleo digno por cuenta ajena, lejos de una tierra donde no se daban las circunstancias para desarrollarlo. Ahora parece que están volviendo, en algunos casos con ideas innovadoras que empiezan a resultar atractivas incluso en otros países. José Pérez Dodero, gaditano nacido en la esquina de Sacramento con San José, es uno de ellos.

Después de hacer sus primeros pinitos muy joven con una empresa de paisajismo que trabajaba para hoteles y particulares, “que no fue del todo bien”, enfocó su trayectoria laboral en la cocina, que le llevó a emplearse en cinco hoteles de países como Gran Bretaña y Austria. Aficionado desde siempre a la decoración y a la arquitectura de interiores, se matriculó en el Instituto Europeo de Diseño de Madrid. Antes de acabar sus estudios ya le llamaron de Fun&Basic, firma con la que trabajó en su expansión montando hasta 25 tiendas en toda España. De esta manera acabó fundando su propio estudio y desarrollando proyectos para Pepe Jeans, Springfield, entre otras firmas.

“Era ya padre de dos niños y llevaba mucho tiempo fuera de mi tierra, así que me propuse volver y montar algo en esta zona que fuese una fusión de lo que venía haciendo con el norte y el potencial que está demostrando tener el turismo”, explica a Diario de Cádiz. Dicho y hecho. Con la estrecha colaboración de su socio, Alberto Gallardo, José Pérez hizo un estudio de mercado sobre un segmento del alojamiento turístico en el que ya empezaba ha haber cambios cualitativos importantes. De la tienda de campaña playera familiar y de las duchas comunes algunos habían dado el paso ya a lo que pasó a denominarse el glamping, como fusión de camping y glamur.

Así que José Pérez analizó los servicios que solían ofrecer este tipo de instalaciones y proyectó cómo darle un valor añadido desde su oficio, desde la construcción y diseño de interiores. Y de esta manera nació Teacampa, una empresa netamente gaditana dedicada al diseño, la construcción, la comercialización y el montaje de unos híbridos entre la encantadora cabaña y la tienda de campaña de lujo, a partir de estructuras de madera y materiales sostenibles.

“Se trata de construcciones que no necesitan de cimentación, que van ancladas al suelo con un sistema que permite no tocar la tierra y dejarla tal y como está si se desmontan. De hecho, se consideran bienes muebles”, se apresura as explicar José Pérez. Porque la experiencia de conexión con la naturaleza es el leiv motiv de la marca. “El magnífico trabajo de branding y diseño visual y de web de Daniel Vázquez terminó de pulir la idea”, añade el emprendedor.

Al primer cliente lo consiguieron en Madrid, pero no tardaron en captar a otros en Galicia, Asturias, Levante, la Costa Dorada y Andalucía, concretamente en Córdoba, Málaga y Marbella. En Cádiz y Huelva hay tiendas suyas en campings de Isla Cristina, Tarifa y Barbate (Caños de Meca). Pero su objetivo está ahora, más que en los campings, en firmas hoteleras e inversores interesados por montar resorts de lujo horizontales respetuosos con el medio ambiente en terrenos naturales, frente al desarrollismo vertical de ladrillo y hormigón de las últimas décadas.

Teacampa fabrica a día de hoy cinco modelos de tiendas bautizadas con los nombres de cuatro emblemáticos espacios naturales gaditanos y uno malagueño:Pinsapar, Breña, Algaida, Almoraima y Sauceda, que pueden verse en una exposición que tienen en Chiclana, en la Carretera de Las Lagunas. Cuestan entre 7.500 y 23.000 euros, con una superficie que va desde los 15 hasta los 45 metros cuadrados.

Trabajan las estructuras en su nave central del polígono Tres Caminos, en Puerto Real, donde también disponen de otra de almacenaje. En una carpintería propia situada en Chiclana se fabrica todo el mobiliario. Actualmente, su plantilla compuesta por doce personas produce seis tiendas al mes, pero se han propuesto llegar pronto a las 30 o 35.

Recientemente Teacampa (en internet, teacampa.com) ha firmado una importante colaboración con Kampaoh, la plataforma on line de gestión de campings que lleva por lema “fácil y bonito”, inaugurando una nueva sección que supone un importante salto en la calidad de la oferta. Además, las expectativas de crecimiento no pueden ser mejores: están a punto de firmar una colaboración con unos emprendedores portugueses que comercializarán en el país vecino las tiendas de campaña con glamur que se fabrican aquí, en la Bahía de Cádiz.

En cualquier caso, José Pérez persevera en su idea de fusionar diseño industrial y naturaleza y montar su factoría cerca de un pueblo, en medio del campo.