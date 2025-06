El gigante de los gigantes visita este viernes el puerto de Cádiz

Es evidente la grandiosidad del cruero Independence of the Seas que visita Cádiz este viernes, 13 de junio.

Cádiz/Dejó de ser hace algún tiempo el crucero más grande del mundo. El Independence of the Seas es un crucero de la clase Freedom, propiedad de Royal Caribbean International, y aunque fue uno de los barcos más grandes del mundo en su época, ya no ostenta ese título. Actualemente, el Icon of the Seas es el crucero más grande del mundo.

El Independence of the Seas fue, en su momento, uno de los más grandes junto con el Liberty of the Seas y el Freedom of the Seas antes de que se construyera el Oasis of the Seas. Tiene un registro bruto de 154,400 toneladas, puede transportar hasta 4,375 pasajeros, dispone de 1.365 tripulantes de diversas nacionalidades.

Pero en esta carrera del gigantismo que se ha visto frenada en los últimos tiempos y las navieras han empezado a ver que nadie elige un crucero u otro por el hecho de ser el más grande, de manera que las compañías han dejado de competir por ver quién lo tiene más grande, como se suele decir vulgarmente.

El interior del Independence of the Seas se parece a cualquier ciudad menos a un crucero. Tiene tiendas, restaurantes, bares, cervecerías, perfumerías, relojerías... / Julio González

Actualmente, el crucero más grande del mundo es el Icon of the Seas, que cuenta con 365 metros de largo, 20 cubiertas y puede alojar hasta 7.600 pasajeros.

Pero es cierto que el Independence of the Seas, de Royal Caribbean se llegó a convertir en uno de los cruceros más imponentes y espectaculares que visitaba el puerto de Cádiz . E incluso hubo una época en la que su visita se convirtió en algo periódico y era casi normal, durante un período concreto del año, verlo amarrado a los muelles gaditanos casi cada semana.

Los planes de Royal Caribbean cambian, como suele ocurrir, ya que la mente de los creadores de rutas e itinerarios de los cruceros están continuamente dandole vueltas para conseguir buscar escalas nuevas y atractivas que aporten no sólo la visita a una ciudad nueva sino que todo esto vaya unido a nuevas experiencias.

Es esta una de las únicas maneras que han encontrado las navieras para atraer a un margen de edad de los viajeros amantes del mar que dejó hace tiempo de ir en crucero. Este producto se llegó a convertir y así lo sigue siendo en la gran mayoría de los casos en algo sólo pensado para personas mayores con más de 65 o 70 años de edad o para personas con problemas de movilidad que necesitan y quieren moverse por el mundo sin demasiadas incomodidades y nada de estrés, de manera que lleguen con su maleta a la terminal de cruceros y se olviden de ella hasta el último día de su periplo.

Pues después de toda esta parrafada, recordar que todo esto venía a cuenta de que este viernes, 13 de junio (en el mar el 13 no es sinónimo de mala suerte, para eso tienen otros números en la gran mayoría de los países).

En esta ocasión llegará sobre las once de la mañana (una hora algo tardía para lo que es habitual en los cruceros que llegan a Cádiz) y "aterrizará" en el Muelle Alfonso XIII procedente de Málaga y saldrá, sobre las siete de la tarde, rumbo a Lisboa. Durante su estancia será Baleares Consignataria quien velará, con éxito asegurado gracias a la mediación de personas como Gemma Rosso, para que la estancia de este gigante de los gigantes sea lo más placentera y segura posible.

Ya, puestos a dar datos, destacar que buena parte de los 4.590 pasajeros y pasajeras que llegarán este viernes a Cádiz a bordo del Independence of the Seas son de nacionalidad británica o norteamericana.