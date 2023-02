Los gaditanos, los únicos andaluces que creen que su ciudad ha empeorado estos dos años

La encuesta publicada por Centra (Centro de Estudios Andaluces) va mucho más allá de la intención de voto, principalmente porque cuando se hizo el sondeo (entre el 8 y el 10 de noviembre) no había prácticamente nombrado ningún candidato y el alcalde José María González 'Kichi’ no había anunciado ni siquiera que no volvería a repetir.

En el caso de la encuesta lo más significativo viene por las respuestas a las preguntas por la situación de la ciudad. En este caso, la capital gaditana es la única de toda Andalucía donde los ciudadanos encuestados han respondido de manera mayoritaria que la situación está peor que hace dos años. En el resto de las capitales de Andalucía, hay algunas en las que se piensa que está mejor y en otras igual, pero en el caso de Cádiz el 56,4% considera que está peor, mientras que tan solo un 10,9% piensa que está mejor. El 31,8% cree que se encuentra igual.

También el gobierno municipal sale mal parado cuando se pregunta cómo es la situación actual de la ciudad, que va desde muy buena a muy mala pasando por buena, ni buena ni mala y mala.

Aquí el 59% de las personas que han participado en la encuesta, unas 800 según aparece en el documento de la misma, cree que la situación es mala o muy mala. Por el contrario un 25,9% piensa que es buena y tan solo un 1,8% la califica como muy buena. La calificación negativa de la situación de la ciudad por parte de la ciudadanía sólo se da en Cádiz y en Jaén.

Como era de esperar, la falta de empleo es la principal preocupación de los gaditanos, en concreto para un 52,1%. Esto es denominador común en todas las capitales andaluza salvo en Sevilla, Málaga y Almería, donde se han decantado por la limpieza en las calles. Sin embargo, aunque el motivo es común a cinco de las ciudades andaluzas, en Cádiz es donde esa preocupación se hace más patente con un mayor porcentaje.

En el resto de las ciudades no llega ni al 30 por ciento cuando en Cádiz es prácticamente uno de cada dos. En la capital gaditana, a la falta de empleo le sigue a una enorme distancia la limpieza en las calles, con un 12,5%; los aparcamientos con un 5,5%; el mismo porcentaje para la falta de mantenimiento en la ciudad; y la vivienda, con un 4,9%.

La encuesta daba al PP la posibilidad de alcanzar la mayoría absoluta, ya que le daba entre 13 y 14 ediles, por los 8 de Adelante Cádiz y los 5-6 del PSOE.