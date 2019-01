Un mosquito frente a 14.000 kilómetros

“¿Que si me preocupa irme hasta Mongolia sin tener experiencia en estas cosas? Pues no, tengo 14.000km por delante para aprender”. Esta es una de las frases que se pueden leer en la portada del blog de Manuel Medina. Este gaditano, aficionado a las grandes aventuras, acaba de sacar a la venta su primer libro; Diario de un mosquito. En este narra su peripecia por la que hace ocho años se armó de valor y emprendió un rally en moto desde Huelva hasta Ulan Bator, capital de Mongolia. “Fue todo a raíz de un sorteo en el que me tocó una moto de 125 cc”. Manuel cuenta como él ni siquiera tenía ni idea de motos y la utilizaba para dar “las típicas cuatro vueltecitas por ahí”.

Fue entonces cuando se enteró de que había un rally solidario en el que había dos salidas, una desde Londres y otra desde Barcelona, hasta Mongolia, donde al llegar la moto se subastaba y el dinero iba destinado a un horfanato. Manuel decidió apuntarse. “Cuando gané el sorteo me tuve que sacar el carné de moto, porque no lo tenía por aquel entonces. Preparé las cosas, engañé a cuatro o cinco patrocinadores y me fui hasta Mongolia”. Explica Medina que de buenas a primeras decir “me voy a Mongolia” sin tener experiencia y sin respaldo económico parecía un poco precipitado. Pero lo habló con la empresa en la que trabajaba, comenzó a buscarse la vida para coger recambios, dinero y todas las cosas necesarias para el viaje. “A raíz de la venta de camisetas, algunas tiendas de motos me proporcionaron el equipo, y ahorrando mucho también…”

A partir de ahí Manuel no lo dudó más y junto a otro amigo, también de Cádiz, emprendieron esta aventura que comenzó en el verano de 2010. Cruzaron prácticamente toda Europa hasta llegar a Mongolia. Un viaje duro, largo, y en el que tuvieron que superar todo tipo de obstáculos, como ‘enfrentamientos’ con policías corruptos de algún que otro país de Europa del Este. Todas estas vivencias, que recoge en su libro, dice Manuel que le fueron ayudando para saber cómo actuar en cada circunstancia que se fuera poniendo en frente en el futuro. “Una persona que no tiene ni idea de motos, ni de viajes ni de cosas de estas, va poco a poco aprendiendo, a base de 14.000 kilómetros”, cuenta.

A la vuelta del viaje, en 2011, a Manuel no paraban de preguntarle sus conocidos por el viaje, y él, con mil y un anécdotas que contar, decidió hacer un blog en el que colgar entradas sobre las vivencias a modo de diario. “En menos de un año tuvo más de 20.000 visitas, así que decidí cortarlo y volcarlo en un libro”, remacha. El libro, que ha salido a la venta hace cuatro o cinco días, es mucho mas extenso que el blog, pero sigue contando las mismas historias que en éste. “El libro es un poco el diario de esta aventura: desde cómo me planteo participar, cómo empiezo a buscar patrocinadores,cómo preparo la moto y luego ya el día a día de la travesía”. En resumen, el diario de un mosquito.