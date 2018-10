Una gaditana, galardonada por un estudio sobre movilidad sostenible

Diseño y simulación de un sistema híbrido para la recarga de vehículos eléctricos es el título del trabajo final de grado (TFG) de la joven gaditana Sonia Sáinz y le ha valido uno de los galardones de los VI Premios a la Mejor Práctica en Movilidad Sostenible y Accesible. Concretamente, ha sido distinguido en una nueva categoría que pretende reconocer los trabajos de final de carrera de mujeres universitarias relacionados con la movilidad sostenible. Estos galardones los otorga Renault, a través de su Fundación Renault para la Movilidad Sostenible, y el Club de Excelencia en Sostenibilidad con el apoyo de dicha fundación.

El premio está dotado con 3.000 euros en efectivo para la autora del trabajo y 2.000 euros para la compra de material pedagógico y/o de investigación para el departamento del profesor director del TFG. En este caso, el trabajo de Sonia Sáinz estuvo dirigido por el profesor Higinio Sánchez, del departamento de Ingeniería Eléctrica y miembro del grupo de investigación en Tecnologías Eléctricas Sostenibles y Renovables de la Universidad de Cádiz (UCA). Además, el premio lleva consigo el privilegio único en Europa de plantear la candidatura de su autora a una beca de estudios en Francia para un programa master.

En su trabajo, Sonia Sáinz crea un sistema híbrido para la recarga de vehículos eléctricos

Sonia Sáinz ya ha trasladado su deseo de presentar la candidatura para esta beca de estudios, que puede ser para un master sobre vehículos eléctricos o para otro sobre transporte y desarrollo sostenible. Todavía está pendiente de contestación.

Esta joven gaditana acabó el grado de Ingeniería Eléctrica en septiembre de 2017 y su TFG ya le dio una alegría el año pasado, al obtener el Premio José Enrique Díaz Arozamena al Mejor Trabajo Fin de Grado de la Titulación de Grado en Ingeniería Eléctrica.

Sonia cuenta que se enteró del certamen de Renault pocos días antes de que acabara el plazo de presentación de las obras a través del director de su TFG, quien, a sugerencia de la subdirectora de Ordenación Académica de la UCA, le planteó que el contenido de su trabajo podía adaptarse a los requisitos de este premio. Ella asegura que no se esperaba ser la ganadora. De echo, recuerda que cuando le llamaron para darle la noticia, "no me lo creía y llamé yo de nuevo para asegurarme de que realmente me lo habían dado". Esto fue el pasado mes de junio y ha tenido que guardar el secreto hasta el día 19 de septiembre, cuando se entregaron los premios en un acto celebrado en el Club Financiero Génova de Madrid.

Para Sonia Sáinz, haber conseguido este galardón "es un orgullo porque poco a poco veo que todo mi paso por la carrera se ha visto recompensado". Destaca también su satisfacción por la obtención del Premio José Enrique Díaz Arozamena al Mejor Trabajo Fin de Grado de la Titulación de Grado en Ingeniería Eléctrica, ya que le dedicó muchas horas: "El mío no es un trabajo típico, es más elaborado, más desarrollado. He tenido que investigar más y trabajar más porque los TFG normalmente son más generales y menos elaborados. Y con estos premios siento recompensado todo el esfuerzo que he invertido ahí y en toda la carrera. Porque esta titulación no es fácil, y tienes que invertir mucho tiempo de estudio, tener ganas y ser muy persistente".

Espera que el premio de la Fundación Renault le abra puertas en el mercado laboral. Afirma que le gustaría trabajar en una empresa que se dedique a la automatización y a los proyectos que impliquen programación con controladores lógicos programables (PLC son sus siglas en inglés).

Precisamente, en su trabajo premiado utilizó un PLC como sistema de gestión de la energía eléctrica para recargar un vehículo eléctrico. Comenta que, en concreto, en su TFG se explican las fases del diseño, instalación y puesta en marcha de un sistema híbrido de generación eléctrica (cuando habla de híbrido se refiere a que puede ser energía renovable -solar o eólica-, almacenamiento de energía en baterías o el suministro de la red eléctrica) destinado a la alimentación óptima de un sistema de recarga para un vehículo eléctrico en una vivienda particular. Señala que la novedad consiste en la inclusión del diseño de un sistema inteligente de gestión de la energía (el PLC) que minimice el consumo de energía eléctrica de la red y, a la vez, garantice la recarga de la batería del vehículo eléctrico en los diversos escenarios posibles.

Asegura que el sistema "funciona, es óptimo y puede ser aplicado por cualquier usuario de un vehículo eléctrico o híbrido enchufable". Ella realizó las pruebas de verificación de funcionamiento en el Laboratorio de Máquinas Eléctricas de la Escuela Superior de Ingeniería.

Según Sonia Sáinz, el beneficio de este sistema es "el ahorro en el momento de recargar un vehículo y que está utilizando la mayoría del tiempo energía limpia, que no contamina".