Francisco Piniella: “Sólo me queda ponerme en huelga de hambre para sacar adelante el proyecto de Valcárcel en Cádiz”

Recién estrenado como rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella presidió su primera apertura del año académico al frente de la institución educativa. Entonces, dirigiéndose a la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, dijo que estaba convencido “de encontrar (en ella) una aliada”.

Dos años después le pregunto al rector si finalmente Mestre ha sido "una aliada" para la UCA. La respuesta es clara, rápida y rotunda: "No. No he encontrado en ella a una aliada y me gustaría haberla tenido, porque todos necesitamos lealtad institucional. Y dentro de la lealtad está cumplir los compromisos cerrados", agrega.

Y entre estos compromisos incumplidos está la conversión del viejo Valcárcel en la nueva Facultad de Ciencias de la Educación, que malvive hoy en un edificio muy precario en el Campus de Puerto Real. El anterior gobierno de la Junta, del PSOE, ya aportó 600.000 euros para elaborar el proyecto, que ya está listo. Todo estaba pendiente de cerrar la financiación, hasta que la Junta del PP y Cs se negó a aportar el dinero.

Desde entonces, Valcárcel es el gran dolor de cabeza del equipo de Piniella, dejando a un lado evidentemente todo el esfuerzo inversor y de organización que ha supuesto la pandemia de coronavirus y la vida académica durante el último año.

"Hasta ahora nadie me ha explicado por qué se ha interrumpido este proyecto. Es cierto que no había nada por escrito, pero si se ponen 600.000 euros para el proyecto, se supone que es para continuarlo no para abandonarlo".

Tras la negativa de la Junta a poner el dinero, unos 40 millones de euros, lamenta Piniella que "seguimos sin tener su contestación", tras insistir la comunidad académica en la relevancia de este proyecto. La alternativa se llama ahora el Plan Next Generation. La Diputación, que cedió el Valcárcel a la UCA para esta Facultad, ha presentado este proyecto a los fondos europeos. Pero ni aún así la Junta ha dicho nada "ni ha apoyado esta posibilidad".

Recuerda el rector que la Facultad en Valcárcel tendrá un relevante efecto dinamizador en la vida social y económica de barrios tan necesitados como La Viña y El Balón, aspecto que también se ha trasladado a la Junta sin éxito.

Se mantiene el rechazo a la propuesta del gobierno regional: que sea la UCA la que financie estas obras. Deja claro el rector, si no lo estaba ya antes, que "un proyecto de esta envergadura no puede ser financiado por la Universidad de Cádiz. Su coste previsto, unos 40 millones de euros, necesitaría una partida específica en los presupuestos autonómicos", a lo que se niega el gobierno del PP-Cs. Ante esto, suspira: "Ya sólo me queda ponerme en huelga de hambre para obtener este dinero". Dicho esto afirma: "Nosotros sólo tenemos un plan, que es Valcárcel"

Lo cierto es que esta negativa de la Junta está directamente ligada a los problemas de financiación que tienen las universidades andaluzas.

"Llevamos muchos meses hablando sobre el modelo de financiación". Recientemente los rectores emitieron un comunicado rechazando la propuesta del gobierno de Juanma Moreno. Un modelo de reparto entre las diez universidades públicas en la región. No se habla de cómo será de grande el pastel sino de cómo se reparte, obviando las necesidades de profesorados, infraestructuras, personal, medios técnicos... Frente a la postura de la Junta, los rectores han trasladado sus planteamientos, rechazados uno tras otro.

Todo hace temer que si sale adelante el diseño que defiende del gobierno regional, salgan beneficiadas las grandes universidades de la región, en detrimento de las que tienen indicadores (alumnado, investigación, publicaciones...) más acordes a sus tamaños. Ello impediría un mejor desarrollo de éstas y ampliaría la brecha con los campus ya lideres.

En este sentido, Piniella alerta incluso sobre las diferencias que se pueden provocar dentro de la propia UCA, que mantiene cuatro campus, algunos aún con diversos déficit. "Si nos ponen a competir entre nosotros utilizando criterios de eficiencia será negativo. En todo caso, que se aclaren ya".

Hay que tener en cuenta que la división de la UCA por toda la provincia supone incrementar de forma notable los costes y repetir infraestructuras, como pueden ser los servicios administrativos, las bibliotecas o incluso los estudios, con dos centros dedicados a la ingeniería.

Francisco Piniella lanza un mensaje al gobierno andaluz, con una reflexión que no es nueva en él: 2Este gobierno debería de tener en cuenta que la Universidad es algo más que docencia e investigación2, y ahí está el ejemplo del efecto dinamizador que en la sociedad tendría la ubicación de Ciencias de la Educación en Valcárcel.

Con esta idea, aboga por la necesidad de "mantener títulos que tienen pocos alumnos pero que son necesarios para la sociedad", que juegan un papel relevante en el fortalecimiento de nuestra cultura y nuestra identidad histórica. Frente a ellos "el modelo de financiación economicista" defendido por el PP y Cs desde la Junta supone poner trabas a este concepto de Universidad abierta a los ciudadanos.

Lo cierto es que parones de este tipo inciden de forma negativa en este papel relevante que tiene la Universidad en la sociedad, y más en una provincia como la de Cádiz que adolece de dirigentes políticos que lideren su desarrollo global. El rector asume esta responsabilidad de su institución, que él compara con la que podría tener también la Diputación.

Un papel para el que le beneficia la dispersión de la UCA en cuatro Campus, por lo que no deja fuera de su radio de acción a ningún territorio provincial. Tal vez sea la Sierra el que quede más alejado. En este sentido Piniella adelanta los planes de su equipo a la hora de potenciar la presencia de la Universidad en esta comarca, muchos de cuyos jóvenes optan por matricularse en Sevilla. Colaboración con los distintos ayuntamientos de la zona y más presencia de actos universitarios en estas localidades son planes prioritarios.