La UCA no renuncia a Valcárcel e insiste: "Es un objetivo fundamental, bueno para la universidad y bueno para la ciudad"

La Universidad de Cádiz ha reaccionado a "las sorprendentes declaraciones" de la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia, donde insistía que la UCA renunció al proyecto para Valcárcel en el plan de inversiones enviado hace meses a la Junta

En un comunicado enviado este jueves, la Universidad de Cádiz, y su rector a la cabeza, han reivindicado que el traslado de la Facultad de Ciencias de la Educación al edificio histórico de Valcárcel "es un objetivo fundamental del proyecto de cinturón universitario del Campus de Cádiz y que, como tal, está dentro de su estrategiaa de actuación para materializar cuando la Junta de Andalucía así lo establezca en su política, no solo universitaria, sino de patrimonio y reactivación de una ciudad necesaria de inversiones".

La UCA incide que se trata de un proyecto que cuenta "con el respaldo de la Junta de Facultad del centro y con el apoyo de la comunidad universitaria en su conjunto y de la ciudadanía y que "en los últimos meses, la Universidad de Cádiz no ha dejado de trabajar para sacar adelante esta aspiración y lo va a seguir haciendo con determinación porque creemos que es bueno para la universidad y bueno para la ciudad".

Aseguran además que "están abiertos a seguir dialogando con todas las partes implicadas". "Ahora bien, sin la garantía de la financiación y sin la decisión firme de la Junta de Andalucía, es inviable seguir adelante", afirman. Mientras tanto, "ni los estudiantes ni los trabajadores se pueden permitir seguir en las condiciones actuales en las que se encuentran en la Facultad de Ciencias de la Educación en el Campus de Puerto Real, y ello tendrá que ser abordado en un tiempo que no puede demorar".

El proyecto, la financiación

Recuda la UCA que el proyecto de Valcárcel ha sido presentado a diferentes representantes políticos, incluidos del Partido Popular y Ciudadanos, así como a los delegados territoriales de la Junta, Mercedes Colombo y Alberto Cremades. "Todos saben con detalle, con planos y presupuestos, de la dimensión de una propuesta que contempla la rehabilitación del histórico edificio de Valcárcel, la construcción de un edificio de nueva planta adosado a él, las pistas deportivas y la urbanización de todo el espacio", explica.

En este sentido, el montante de la obra inicialmente licitada estaba calculado con unos costes unitarios de 746 euros por metro cuadrado para el edificio nuevo y 992,85 para la rehabilitación del edificio Histórico. Estos precios fueron actualizados para ajustarlos a los costes reales de mercado y, por ello, el presupuesto del proyecto pasó de 24.200.000 € a 33.000.000 € la edificación y 1.500.000 € la urbanización.

En paralelo, se precisa una inversión de más de 5 millones de euros para las pistas deportivas, que constituyen un proyecto independiente en otro solar (Campo de las balas) pero que es básico para la impartición de la docencia en actividad física y del deporte.

"En definitiva, estamos ante un proyecto en torno a los cuarenta millones de euros. Más costoso, desde luego, que la urbanización en un espacio abierto como el Campus de Puerto Real. Se trata de un proyecto de ciudad. Así lo hemos intentado trasladar a las fuerzas políticas que se han interesado por el mismo", manifiestan de las comunidad universitaria.

Y es que, señalan, "la rehabilitación de patrimonio histórico por parte de las universidades es un denominador común en muchas ciudades: Sevilla, Granada, Santiago, Salamanca, Alcalá de Henares, París, Lovaina, Oxford, Bolonia, Coimbra, etc. Y así ha ocurrido con el Campus de Cádiz en su frente universitario, aunque esta responsabilidad adicional represente para nuestra institución académica un sobrecoste presupuestario".

Además, quieren aclarar que desde la Delegación de Gobierno de la Junta se establece como “partida para inversiones” una cantidad que no es en sí misma una inversión del Gobierno autonómico, sino una autorización para usar los remanentes que le corresponden a la Universidad de años atrás y que se debe destinar a diferentes intervenciones pendientes por falta de un plan plurianual en infraestructuras universitarias de la propia administración autonómica. Estas partidas no contemplan Valcárcel porque no se trata de un proyecto más, así lo entendió, además, el anterior Gobierno de la Junta cuando destinó casi un millón de euros para la redacción del proyecto, constando con nombres y apellidos su destino: Valcárcel.

"Se puede entender que el Gobierno de Andalucía en su política no considere destinar una partida de esa magnitud, con nombre y apellidos a Valcárcel, circunstancia que requiere de una decisión y comunicación claras al respecto. En todo caso, por su volumen, el presupuesto para afrontar el proyecto de Valcárcel no puede salir en exclusiva de la propia Universidad". "Estamos abiertos a seguir dialogando con todas las partes implicadas y a colaborar con un uso de remanentes de una manera racional sin poner en riesgo financiero a nuestra institución universitaria y a abrir otras vías de financiación, pensando en una inversión graduada en el tiempo para la ejecución de un proyecto en fases durante varios años. Ahora bien, sin la garantía de la financiación y sin la decisión firme de la Junta de Andalucía, es inviable seguir adelante", inciden.

"El presupuesto de la UCA es al fin y al cabo el presupuesto de la Junta de Andalucía que, por cierto, en los dos últimos años ha sido en parte también aportado por los remanentes de las propias universidades públicas andaluzas", apuntan.