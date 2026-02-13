El Foro Hércules se suma a la iniciativa para que la Estación de Cádiz se llame Manuel de Falla

El Foro Hércules de exconcejales del Ayuntamiento de Cádiz ha acordado sumarse públicamente a la iniciativa ciudadana de la Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz, que propone que la nueva estación de Renfe en Cádiz lleve el nombre de Manuel de Falla, compositor universal nacido en esta ciudad y una de las figuras culturales gaditanas más relevantes de la historia contemporánea de España.

La propuesta, ya presentada ante el Ayuntamiento de Cádiz y actualmente en fase de recogida de adhesiones, adquiere una especial relevancia y oportunidad al coincidir en 2026 el 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla y el 80 aniversario de su fallecimiento, una doble efeméride de enorme valor simbólico y cultural que debería situar a Cádiz en el centro de las conmemoraciones institucionales dedicadas a su figura.

Denominar la nueva estación 'Manuel de Falla' supondría, según el Foro Hércules, "un gesto de justicia histórica, coherencia cultural y proyección exterior de la ciudad, además de convertirse en uno de los hitos más visibles y perdurables de dichas conmemoraciones. La estación ferroviaria es, para muchos visitantes, la principal puerta de entrada a Cádiz y un espacio idóneo para vincular la imagen de la ciudad a uno de sus creadores más universales".

Manuel de Falla, referente indiscutible de la música del siglo XX, proyectó el nombre de Cádiz en los principales escenarios culturales del mundo. "Sin embargo, la ciudad aún carece de un gran espacio simbólico o monumental que reconozca de manera clara y proporcionada su legado", explican.

En este sentido, el Foro Hércules recuerda que, junto a la propuesta del nombre de la estación, también se ha planteado en otros ámbitos la creación de un gran monumento dedicado a Falla en la plaza Mina.

Desde el Foro Hércules se hace un llamamiento a la ciudadanía, a las entidades culturales, educativas y sociales, así como a las administraciones públicas, para que respalden esta propuesta, que trasciende cualquier planteamiento partidista y se inscribe en la defensa del patrimonio cultural común.

“2026 debe ser el año en el que Cádiz dé un paso firme y visible en el reconocimiento a Manuel de Falla. Dar su nombre a la nueva estación de Renfe sería una decisión sencilla, consensuable y de enorme valor cultural”, señalan desde la entidad.

El Foro Hércules reitera su disposición a colaborar activamente en cuantas iniciativas contribuyan a una conmemoración a la altura de la figura y la trascendencia internacional de Manuel de Falla.