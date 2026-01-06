Bellas Artes pide que la estación de tren de Cádiz se llame Manuel de Falla

La Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz ha acordado en su última reunión plenaria solicitar que la estación de ferrocarril de la capital gaditana pase a llamarse Manuel de Falla. La entidad que preside el fotógrafo Pablo Juliá realiza esta petición con motivo de la celebración en este 2026 de los 150 años del nacimiento del compositor en la plaza de Mina de la capital gaditana. La academia ha abierto un canal de firmas para apoyar la iniciativa. a través del portal de internet Change.org, que ya cuenta con un total de 788 rúbricas verificadas.

El acta del pleno de la Academia en la que se acordó esta iniciativa dice lo siguiente: “La Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz hace un llamamiento a la ciudadanía y a las instituciones para solicitar que la Estación de Renfe de la ciudad de Cádiz pase a llamarse Manuel de Falla”.

A la hora de justificar su propuesta, ya en el portal de internet donde se recogen las firmas, Bellas Artes habla de la evidente trascendencia del compositor, uno de los mejores en la historia musical española: “En 2026 se conmemorará el 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla, uno de los compositores más emblemáticos de España y un referente cultural a nivel mundial. Falla dejó una huella imborrable en la música clásica, y su legado continúa inspirando a generaciones de artistas y amantes de la música. La Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz ha propuesto a ciudadanos e instituciones que el Ayuntamiento de Cádiz y la entidad gestora de las infraestructuras ferroviarias nombren a la estación de trenes de Cádiz en honor a Manuel de Falla. Es una oportunidad única para rendir homenaje a su contribución cultural y mantener viva su memoria en un lugar tan significativo como es una estación de tren, punto de encuentro de miles de personas cada día”.

La estación ferroviaria gaditana no ha tenido nunca un nombre asignado, y la academia gaditana ve en el aniversario del nacimiento de Falla, de quien también se conmemora en este 2026 los 80 años de su muerte en Argentina, un hito importante para perpetuar su nombre y contribuir incluso, de alguna forma, a unir de manera inequívoca el nombre de Manuel de Falla a su ciudad natal.

“El reconocimiento de Manuel de Falla en su ciudad de origen no solo celebra su importancia histórica y cultural, sino que también apoya el turismo cultural, impulsando el interés de visitantes por conocer más sobre su vida y obra. Este cambio promoverá además la identidad gaditana, poniendo en valor a uno de sus hijos ilustres. Únase a nosotros y apoye esta iniciativa para renombrar la estación de trenes de Cádiz como ‘Estación Manuel de Falla’. Al firmar esta petición, está ayudando a promover la cultura, la historia y la música de Cádiz a través de uno de su más grandes exponentes. ¡Firma y comparte para hacer realidad este homenaje!”, concluye el escrito con el que Bellas Artes pide el apoyo de la ciudadanía en la página de firmas Change.org.

Varias entidades y asociaciones gaditanas se han hecho eco ya de la petición de la Academia de Bellas Artes y están promoviendo entre sus miembros que se apoye esta campaña de firmas abierta a toda la ciudadanía.