Las figuras mitológicas que dan la bienvenida al Carnaval de Cádiz 2026 desde la Puerta de Tierra

La muralla de acceso al casco histórico de Cádiz, la Puerta de Tierra, ya se ha colocado su particular disfraz de Carnaval. Desde hoy, las figuras mitológicas del dios Baco, que ya se instaló el año pasado, y de la diosa Salacia, la novedad de 2026, presiden el monumento en los que supone la recuperación de una tradición iniciada por el Ayuntamiento de Carlos Díaz en la década de los años 80 y que prosiguió unos años más hasta que se retiraron las distintas figuras mitológicas.

Así, acompañando a la figura del dios Baco, que se recuperó desde el Ayuntamiento el pasado año, se ha elegido la figura que representa a la diosa Salacia, una figura de la mitología romana relacionada con el mar y esposa de Netupno, un dato que se ha querido destacar como elemento crucial que ha marcado la historia y la identidad de la ciudad, según se informó ante el proceso de licitación de la nueva figura.

La figura tiene unas medidas de siete metros de altura y nueve de largo. La escultura se ha instalado sobre una estructura metálica de 10 metros de largo, 2,5 de ancho y un metro de altura, que se fijará mediante contrapesos en su interior para no dañar de ninguna forma el monumento evitando de esa forma tener que utilizar cualquier tipo de agarre físico y dañino a la estructura de la puerta de Tierra. La licitación contemplaba un importe máximo de licitación de 90.000 euros más IVA.