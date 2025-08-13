El festival No Sin Música arranca este viernes 15 de agosto en Cádiz con Rozalén, Zahara y Crystal Fighters

El festival No Sin Música de Cádiz celebra su 12ª edición este viernes 15 de agosto, día festivo nacional, englobado dentro de la programación del ciclo musical de verano MÚSICA DEL MAR.

El Muelle Reina Victoria del Puerto de la capital gaditana acogerá a partir de las 19:00 horas el festival Nosinmúsica con un cartel concentrado en una sola jornada. Abrirá la banda británica de indie rock Crystal Fighters, "un grupo con un estilo diferente e inconfundible basado en una fusión de géneros: música dance progresiva junto con melodías tradicionales del folk vasco, así como sintetizadores, bajos wonk-funk, con influencia de ritmos ochenteros del punk y la música experimental electrónica española. Su potente directo y su incombustible energía llegará este viernes a Cádiz, tras triunfar en escenarios de todo el mundo", informan desde la dirección del festival.

La ciudad también recibirá con los brazos abiertos a Rozalén, una de las voces femeninas más destacadas del pop y la canción de autor en español, recientemente galardonada como Premio de la Academia de la Música 2025 Artista del Año y Mejor Album Pop. Tras éxitos de himnos como "La Puerta Violeta" y "Vivir", la artista presenta su último disco, “El Abrazo”, un álbum que, según ella misma explica, está "lleno de abrazos y duelos", reflejando la importancia de lo simple y vital en tiempos de adversidad. Melodías pop cargadas de sentimiento y de compromiso social con la inclusividad.

Por su don de creatividad y de evolución constante, no podía faltar Zahara para presentar su más reciente disco, "Lento Ternura". "La artista lo apuesta todo a un espectáculo de pop electrónico lleno de contrastes, con una puesta en escena meticulosamente cuidada. Un espectáculo que oscila entre el pop brillante y luminoso con alma de banda, y momentos más oscuros dominados por la electrónica. El repertorio no solo incluye sus nuevas canciones, sino también algunas de las más icónicas de su carrera", sostienen desde la dirección del festival.

El evento completa cartel con el regreso de Cycle, "huracán perfecto que combina una producción electrónica completa con guitarras potentes y coros pegadizos. Se mueven con confianza desde el electrobreak al rock, llegando a hacernos recordar a las mejores bandas británicas y alemanas de finales de los años 80. La voz profunda y versátil de su nuevo frontman ,Carlos Ortega, transmite textos perversos amablemente asistido por La China Patino, dos grandes con mucha garra".

Juanca Supersub DJ, batería del grupo Supersubmarina será el encargado de "animar con mucha fiesta la noche del viernes con una sesión especial cargada de mucha energía y buena vibra, recordando grandes clásicos del indie nacional e internacional en sus versiones más electrónicas. Sesión que promete diversión, contundencia y mucho baile".

Horarios del No Sin Música 2025

El No Sin Música se concentra en esta edición en el viernes 15 de agosto con el siguiente horario:

RAMÓN BASSO Dj Set 19:00 horas

JUANCA SUPERSUB Dj Set 20:00 horas

ZAHARA 21:45 horas

ROZALÉN 23:45 horas

CRYSTAL FIGHTERS 1:45 horas

CYCLE 3.30 horas

Entradas y precios

Las entradas se pueden adquirir en la página web www.nosinmusicafestival.es. Hay dos tipos: las de abono general y las de front stage, aunque dentro de estas dos categorías se hacen dos diferenciaciones.

Entrada General (Tramo 2) : acceso a la zona general desde 44 € y que está agotado.

: acceso a la zona general desde 44 € y que está agotado. Entrada General (Tramo 3) : acceso a la zona general desde 49,50 €.

: acceso a la zona general desde 49,50 €. Entrada Front Stage (Tramo 2) : acceso preferente al escenario desde 60,50 €, agotado ya.

: acceso preferente al escenario desde 60,50 €, agotado ya. Entrada Front Stage (Tramos 3): acceso preferente al escenario desde 66 €.

Política para menores: