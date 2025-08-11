Festival No Sin Música 2025 en Cádiz: artistas, horarios y entradas

Este viernes 15 de agosto se celebra en Cádiz el esperado Festival No Sin Música 2025 y será como cada año en el Muelle Reina Victoria de Cádiz. Los amantes de la música indie se dará cita en la capital gaditana para disfrutar de una jornada completa con artistas tanto nacional como internacionales, será a partir de las 19:00 cuando se abran las puertas del recinto y los usuarios podrán acceder.

Cartel de artistas

La cita contará con un elenco ecléctico que fusiona música indie, pop y electrónica. Encabezan el cartel:

Crystal Fighters , banda británica conocida por su enérgico directo y su particular mezcla de dance progresivo, melodías folk vascas, bajos wonk-funk y elementos electrónicos noventeros.

, banda británica conocida por su enérgico directo y su particular mezcla de dance progresivo, melodías folk vascas, bajos wonk-funk y elementos electrónicos noventeros. Rozalén , voz destacada en el pop y la canción de autor en español, que presentará su último álbum El Abrazo, obra emotiva y comprometida.

, voz destacada en el pop y la canción de autor en español, que presentará su último álbum El Abrazo, obra emotiva y comprometida. Zahara , con su reciente trabajo Lento Ternura, ofrecerá un espectáculo de pop electrónico cargado de contrastes y cuidada puesta en escena.

, con su reciente trabajo Lento Ternura, ofrecerá un espectáculo de pop electrónico cargado de contrastes y cuidada puesta en escena. Completan el programa Cycle y Juanca Supersub DJ Set, que añadirán matices electrónicos y festivos a la jornada.

Entradas y precios

Hay dos tipos de entradas las de abono general y las de Front Stage, aunque dentro de estas dos categorías se hacen dos diferenciaciones.

Entrada General (Tramo 2) :acceso a la zona general desde 44 € y que está agotado.

:acceso a la zona general desde 44 € y que está agotado. Entrada General (Tramo 3) : acceso a la zona general desde 49,50 €.

: acceso a la zona general desde 49,50 €. Entrada Front Stage (Tramo 2) : acceso preferente al escenario desde 60,50 €, agotado ya.

: acceso preferente al escenario desde 60,50 €, agotado ya. Entrada Front Stage (Tramos 3): acceso preferente al escenario desde 66 €.

Política para menores:

Menores de 7 años : entrada gratis con un adulto con entrada.

: entrada gratis con un adulto con entrada. Menores de 16 años : autorización firmada y acompañamiento legal.

: autorización firmada y acompañamiento legal. Menores de 16 y 17 años: autorización firmada.

Cómo llegar al No Sin Música 2025

En coche: es la opción más rápida y cómoda para desplazarse, pero hay que tener en consideración el aparcamiento y se recomienda dejar el vehículo en alguno de los puntos de acceso público que hay cerca del recinto y además, llegar con tiempo de margen para evitar llegar tarde al evento.

En tren: la estación de Cádiz está a menos de 500 metros del recinto, conectada con trenes de Media Distancia y Cercanías, por lo que se puede acceder de forma sencilla sin preocuparse de donde aparcar el coche.

En autobús: en la ciudad de Cádiz hay varias líneas que permiten a los usuarios llegar a las inmediaciones del Muelle usando el transporte público, pero además para todos aquellos que vengan de fuera de la ciudad hay otros autobuses que también consiguen llegar cerca de la zona del concierto.

Desde Sevilla: Si quiere viajar de Sevilla a Cádiz en autobús deberá tomar uno de los autobuses de la empresa COMES que circulan en esa ruta diariamente. La estación de autobuses desde la que salen en Sevilla es la Estación del Prado de San Sebastián y la parada final está junto a la estación de trenes de Cádiz. La duración del viaje oscila es de 1 hora y 45 minutos.

Desde Jerez: En este caso, puede tomar cualquiera de los autobuses que realizan el trayecto Jerez-Cádiz, explotadas por la empresa COMES y gestionadas por el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.

Ruta M-050(Cádiz-Jerez, Directo): Duración del trayecto Jerez-Cádiz 45 minutos.

Ruta M-052 (Cádiz-Jerez, por Campus y El Puerto de Sta. María): Duración del trayecto Jerez-Cádiz 50 minutos.

Ruta M-053 (Cádiz-Jerez, por Hospital de Jerez): Duración del trayecto Jerez-Cádiz 1 hora y 10 minutos.

Ruta M-902 (Cádiz-El Puerto-Jerez-Arcos): Duración del trayecto Jerez-Cádiz 45 minutos.

Ruta M-903 (Cádiz-Campus Universitario-El Puerto-Jerez-Arcos, ruta de los Pueblos Blancos): Duración del trayecto Jerez-Cádiz 40 minutos.

Ruta M-904 (Cádiz-El Puerto-Jerez-Arcos, a Alcalá del Valle): Duración del trayecto Jerez-Cádiz 45 minutos.