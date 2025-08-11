Un bólido muy luminoso atraviesa el cielo de Cádiz durante la noche

La noche del domingo dejó una estampa inusual en el cielo de la provincia de Cádiz y es que son muchos los que en estas fechas miran cada noche al cielo esperando ver la lluvia de estrellas fugaces propias de agosto, las Lágrimas de San Lorenzo. No obstante, fueron varias las personas las que pudieron ver un fenómeno diferente este domingo y es que surcó el cielo de varias provincias andaluzas un bólido muy luminoso que despertó la curiosidad de quienes fueron testigo. Según la información de la cuenta de meteorología Andalmet, el espectáculo no se trató de un meteorito, sino de basura espacial procedente de un satélite chino.

El objeto, identificado con la referencia NORAD 65131, correspondía a un satélite en órbita baja (LEO) lanzado el pasado 8 de agosto de 2025 desde el Área de Despegue del Mar Amarillo, en China. Durante la madrugada, el ingenio espacial se fragmentó al entrar en contacto con la atmósfera terrestre, generando un destello que llamó la atención en numerosas localidades.

No se trataba de un meteorito, estos fragmentos pueden en ocasiones llegar a la superficie, pero en el caso del bólido que se dejó ver en varias provincias andaluzas, se desintegraron por completo antes de poder tocar el suelo. El fenómeno se clasifica como un "bólido de restos de basura espacial". Este tipo de eventos, aunque menos frecuentes que las lluvias de meteoros, se producen cada vez con mayor regularidad debido al incremento de objetos en órbita.

Los observadores de Cádiz, Málaga, Granada, Jaén y Almería fueron los que mejor pudieron contemplar el paso de la luminosa estela. No obstante, también hubo registros y testimonios en otras provincias andaluzas, aunque con menor intensidad. La propia cuenta de Andalmet compartió un vídeo captado por la usuaria @soy.anagomez, en el que se aprecia claramente el paso del bólido sobre el horizonte nocturno.

Desde la cuenta de Andalmet han querido aclara que: "Nada tiene que ver con las estrellas fugaces que vemos estos días o las famosas Lágrimas de San Lorenzo". Esta lluvia de meteoritos que se produce de manera natural cada mes de agosto y que congrega a miles de personas cada noche para poder disfrutar de este espectáculo que ofrece la naturaleza.