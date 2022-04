Las farmacias de Cádiz no han dispensado aún ni una caja de Paxlovid

Al menos hasta este miércoles, ninguna de las farmacias de la provincia de Cádiz habían dispensado aún ni una sola caja de Paxlovid, de Pfizer, el primer antiviral oral contra el Covid autorizado en la Unión Europea.

Esta afirmación la hace la vicesecretaria del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz, Sandra Pérez, horas antes de participar en una reunión telemática con todos los farmacéuticos de Andalucía para tratar de zanjar las dudas que rodean la prescripción y la dispensación de este nuevo fármaco que se ponía a disposición de la ciudadanía el pasado 4 de abril.

Este periódico contactó este jueves con varias farmacias que confesaban que no tenían del todo claros muchos aspectos que rodean a este medicamento que nace como refuerzo y nunca como sustitución de las vacunas contra el coronavirus. A este respecto, esta farmacéutica recuerda que se hicieron llegar instrucciones e información a las boticas desde el primer día en que el Paxlovid se puso a disposición de la ciudadanía.

Sandra Pérez explicaba a este periódico que el método para la dispensación se inicia en el momento en el que el paciente acude al médico de atención primaria o bien al especialista que será, en todo momento, el que le prescribe el Paxlovid. Y no a todos los enfermos sino que sólo se hará con los pacientes que reúnan una serie de requisitos.

Son, según explica la vicesecretaria del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz, son pacientes que tienen posibilidad de contraer un Covid grave: pacientes con trasplante de médula o de órganos, pacientes inmunodeprimidos, pacientes con tratamiento quimioterápico que pueda afectar a su sistema de defensas o cualquier otro requisito específico. En base a eso se les prescribirá o no.

El Paxlovid es un medicamento que requiere un visado que lo realiza el farmacéutico de atención primaria o el hospitalario. Él mismo será el que valide el hecho de que ese tratamiento "es el adecuado para el paciente adecuado", y que no tenga, además, interacciones con el tratamiento que esté tomando en ese momento.

Cabe recordar que las farmacias no tienen ese medicamento contra el Covid en la tienda, sino que se le encarga a la cooperativa farmacéutica de inmediato y en muy poco tiempo lo tiene disponible en tienda. Y, por supuesto, gratis, ya que se trata de un medicamento que, al igual que las vacunas, ha adquirido el Ministerio de Sanidad para su dispensación gratuita y controlada. "Tiene que ser un procedimiento ágil. De ahí que se dispense en las farmacias que es la manera más cercana para hacerle llegar el medicamento al paciente", según la colegiada.

Sandra Pérez insiste en recalcar la importancia que tiene que el paciente se tiene que tomar el medicamento durante los cinco días a partir de la aparición de los síntomas.

El Paxlovid es un medicamento que está formado por dos principios activos y su acción es inhibir la multiplicación del virus en el interior de la célula, para así evitar que el paciente enfermo agrave. Es un tratamiento oral y se toman en tres comprimidos cada doce horas durante cinco días. Son dos componentes y se toman dos comprimidos de uno y uno del otro componente, según Sandra Pérez.

De antemano, sin que aún se haya dispensado ni una caja de Paxlovid en Cádiz, esta portavoz del Colegio de Farmacéuticos vaticina que no cree que vaya a ser un medicamento con una prescripción masiva, a priori. "Son pacientes en los que se pueda complicar la enfermedad y que, además, no requieran oxígeno porque si lo requiere no habrá más remedio que ingresarlo, donde ya recibiría un tratamiento antiviral distinto por vía intravenosa. Son pacientes con síntomas no graves que pueden tomar el tratamiento en su domicilio. Es un tratamiento ambulatorio".

La vacuna es la principal herramienta

Sandra Pérez recuerda que la herramienta número uno en la lucha contra el Covid sigue siendo la vacuna universal para evitar el empeoramiento de la patología en pacientes susceptibles o en la población en general.

Uno de los temores de esta sanitaria es que la llegada de Paxlovid puede provocar una falsa percepción de que "esto está ya superado y que ya tenemos las herramientas para ello, pero no es así. La herramienta fundamental es la vacunación, y luego, para personas con riesgo de empeorar empiezan a aparecer algunos tratamientos, pero no es positivo que la población reciba estas noticias como motivo para relajarse porque no es así de fácil. Y realmente no veremos viendo la efectividad del fármaco hasta que la población no empiece a utilizarlo como tratamiento".

Gripalización del Covid

Sandra Pérez tuvo también palabras para valorar que el Gobierno haya puesto ya como fecha el 20 de abril para el final de la prohibición de llevar mascarilla en interiores. A este respecto, esta portavoz del Colegio de Farmacéuticos dijo que pronto veremos que mucha población seguirá utilizando mascarilla. "Hay que pensar que la población española es mayor y por lo tanto hay más población de riesgo". Pérez considera que "el cambio ha sido rápido. De ahí que la propia Junta de Andalucía haya recomendado prudencia y, por ello, conviene que esperemos a ver cómo funciona todo. No creo que pasemos del cien al cero en tan poco tiempo".Por contra, esta farmacéutica tiene claro que "las cosas hay que hacerlas, mejor, poquito a poco, aunque en algún momento habrá que transicionar".