48 familias en situación de alto riesgo habitacional en Cádiz

El listado de demandantes de viviendas que gestiona Procasa alcanza a unas 6.000 familias, de las que 5.000 piden un piso de alquiler al no poder afrontar el pago de una compra, y de esas más de la mitad son jóvenes que buscan independizarse de sus familias.

Este listado está encabezado por aquellos que se apuntaron hace tiempo o por personas que obtienen una puntuación especial por diversas razones.Sin embargo, Eva Tubío destaca la existencia de 48 familias que, aún no estando entre las primeras de este lista, tienen una necesidad extremadamente urgente por conseguir una vivienda.

"Son casos preocupantes porque se les está terminando el contrato de alquiler y a parte de ellos e les ha comunicado por parte de la propiedad que no van a seguir porque los pisos se van a convertir en viviendas turísticas; hay otros casos, muy pocos debido a las medidas de control adoptadas por el Gobierno con la pandemia, relacionados con los desahucios y otros que viven una situación familiar muy complicada".

A la hora de buscar espacios alternativos se choca con la falta de una oferta adecuada de pisos de alquiler en la ciudad. Éstos o son muy caros o no están en condiciones de habitabilidad.

El Ayuntamiento puso en marcha en su día el Plan Alquiler Justo. Por el mismo, los propietarios que se apuntasen al programa tendrían la garantía del pago de la totalidad de la renta por parte municipal, con precios que oscilan entre los 600 y 800 euros. A la vez, se abría una línea de crédito de 10.000 euros para ejecutar obras en la casa.

La respuesta ha sido muy escasa frente a la necesidad que hay. Hace apenas unos días se informaba de tres pisos que se habían añadido a este programa y ya están ocupados.

Asume Tubío que "muchos propietarios no quieren entran en este programa. Equivocadamente temen que se van a estropear sus propiedades, cuando no es así,o que se va a meter gente que no lo va a cuidar. Sólo hemos tenido unos casos de dueños que sí se han querido solidarizar con esta actuación social".

Pero más allá de la apuesta ciudadana por este programa, el gran problema de la ausencia de un parque de viviendas en alquiler lo suficientemente amplio como para dar respuesta a estas necesidades sociales se debe, afirma la concejala, a la proliferación de las Viviendas con Fines Turísticos en Cádiz.

"La proliferación de estas viviendas está afectando al precio de los alquileres en la ciudad y, también, al derecho a la vivienda. Por eso resulta incomprensible la postura del PSOE (ante la propuesta que va a presentar el gobierno municipal de limitar este tipo y otros de alojamiento turístico). Ellos se han sentado con la parte que vive de estas viviendas pero no se ha sentado con la parte que necesita estas viviendas. Y esto es terrible para gente que se llama socialista. He ofrecido a la portavoz socialista la posibilidad de que se siente con estas familias".

"Además es lamentable que digan que los alquileres de Procasa tienen los precios del mercado libre, cuando la media está en 50 euros y los autonómicos llegan a los 250 euros", concluye.