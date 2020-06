Como en todo, alerta el gerente de la empresa Las Cortes, aquí ha habido también mucho intrusismo con ofertas de low cost que no ofrecen ni garantía ni resistencia ni estabilidad, algo esencial en este tipo de estructuras que si se caen puede provocar tanto daño físico como material, al cliente o al propio dependiente del negocio.

En cuanto a los precios, están diseñando mamparas incluso de 60 euros. Aquí el tamaño sí que importa. Y cuenta Óscar Leal que una medida estándar puede ser de unos 80 centímetros de ancho por unos 90 de alto o incluso de un metro . Ya después, la mampara podrá llevar peana o no o ir atornillada al mostrador o no.

Ellos se ocupan también de la instalación cuando el cliente lo requiere y suelen tardar entre 24 y 48 horas en tener lista estas mamparas de protección que se han convertido en un plus de seguridad tanto para el empresario como para sus clientes.

Él no lo niega. “Ha sido un pelotazo”. Óscar Leal, gerente de la empresa Las Cortes Office Solutions, no lo niega, aunque sí advierte que hacerse con una buena parte de los encargos de mamparas protectoras contra el coronavirus en la provincia de Cádiz ha sido gracias al trabajo y al tesón. “Hemos estado muy despiertos. Nos hemos movido con los mejores proveedores” .

Óscar Leal no tiene una bola de cristal pero se atreve a asegurar que cuando los establecimientos se acostumbren a estos dispositivos de seguridad que no sólo previenen de los contagios como ha sido el caso del coronavirus sino que, además, ofrecen seguridad ante posibles intentos de robo, “no podrá ya pasar sin estas mamparas”.

“Vienen para quedarse. No sé si será permanentemente, pero sé que esta tendencia va a durar. Va a depender también del progreso del virus y de la respuesta sanitaria con la comercialización de una vacuna. Leal afirma que la covid ha abierto un abanico de posibilidades, pero que “estamos donde estamos porque hemos estado despiertos”.