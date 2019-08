Esterilización por cuenta municipal

Una de las sorpresas que deparó la configuración del nuevo gobierno municipal fue la existencia de una concejalía de Bienestar Animal, cuyos fines pudieran ser un tanto indefinidos aunque en la delegación de atribuciones en favor de María Teresa Almagro el alcalde le encomienda especialmente la dirección, impulso e inspección de la “cultura de convivencia y respeto de los derechos de los animales”, el “carnet de alimentadores de colonias de gato” y los “animales domésticos utilizados como mascotas”. Pues bien, en base a esta última encomienda realizada, la curiosa delegación municipal anuncia una partida de 20.000 euros para poner en marcha una campaña por la que asume los gastos de la esterilización de los animales domésticos de la ciudad.

El Ayuntamiento anunció el domingo 11 de agosto mediante un comunicado que el objetivo de esta campaña, que se hace en colaboración con el Colegio Oficial de Veterinarios y las clínicas de la ciudad, es “facilitar a los propietarios de perros, gatos y hurones la posibilidad de esterilizar a sus animales”. Una facilidad que se hace por la vía económica, asumiendo el Ayuntamiento parte del coste de esa intervención veterinaria (mediante bonificaciones que oscilan entre los 30 y los 90 euros, en función del animal y de su sexo).

Esterilización Perros, gatos y hurones son las mascotas que pueden acogerse a la campaña

Los animales que pueden acogerse a este ‘descuento’ municipal para ser esterilizados tienen que tener a sus propietarios empadronados en la ciudad, no contar con alguna sanción de la ley de Protección Animal y que no tengan tampoco deuda alguna con la hacienda municipal. Sus mascotas deberán estar censados en el registro municipal de animales de compañía, estar al día de los tratamientos que sean obligados y tener un mínimo de ocho meses de edad. En caso de cumplir todos estos requisitos, tanto el animal como su propietario, la campaña está limitada a una sola bonificación por particular.

Curiosamente, pese a existir esta delegación de Bienestar Animal que promueve la campaña, la tramitación de la misma se hará a través de las delegaciones de Salud o de Atención al Ciudadano, posiblemente por falta de infraestructuras de esa concejalía que la ciudad conoció por sorpresa con el reparto de este nuevo gobierno que inició su andadura el pasado mes de junio.