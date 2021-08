El estadio como negocio

Hasta hace unos años, los estadios de fútbol se reducían a un césped donde se disputaba el partido y un graderío donde la gente disfrutaba del balón en movimiento. Pero el fútbol se ha convertido en uno de los grandes negocios y todo lo que rodea a este deporte está marcado por el símbolo del euro; incluidos los estadios. Hoy en día, la casa donde el equipo disputa sus partidos se concibe como una gran oportunidad de negocio, de ahí que los estadios hayan ido creciendo en cuanto a la edificación que rodea al campo e incluso que muchos equipos hayan renunciado a su historia y costumbre y haya levantado un nuevo estadio. Como ahora pretende hacer el Cádiz.

El equipo de la ciudad cuenta en la actualidad con un estadio que si bien es cierto que no le supone gasto alguno en concepto de alquiler, y que incluso se ha reconstruido por completo y modernizado sin coste para la entidad, tampoco le genera ningún ingreso más allá de la taquilla de los partidos. De ahí que plantee la construcción de un nuevo estadio propio, que pueda explotar más allá del césped.

Por su parte, el Ayuntamiento insiste en que la operación ideal sería la compra del estadio por parte del club. Compra que no tiene de momento un valor concreto ya que las propiedades municipales del Nuevo Mirandilla no han sido tasadas, más allá del espacio hotelero de la Tribuna que vale 9,8 millones de euros. Pero esta compra choca con ese concepto de negocio que tienen hoy en día los estadios de fútbol; y es que la inmensa mayoría de los locales del estadio (especialmente los de los dos fondos y los de Preferencia) son propiedad de Zona Franca, y no del Ayuntamiento. Una Zona Franca que ya dijo recientemente que el 90% del suelo de su propiedad estaba actualmente en uso, bien mediante arrendamientos o también mediante alguna operación de venta que haya cerrado estos años. Por tanto, en caso de comprar el Nuevo Mirandilla al Ayuntamiento, el Cádiz se quedaría con el césped, la grada, las dependencias que sirven para la práctica del fútbol y buena parte de la edificación de la Tribuna, que en caso además de no querer el uso hotelero tendría que modificarse el PGOU.

Otra posibilidad es que al mismo tiempo que el club negocie la compra con el Ayuntamiento, se siente con Zona Franca para explorar también la adquisición del suelo propiedad del consorcio estatal. Algo que implicaría, a su vez, nuevos acuerdos con los actuales inquilinos de los locales comerciales, en función de los intereses que tuviera el club.

Y de igual manera, quedaría la duda respecto al aparcamiento, que en un nuevo estadio a las afueras de la ciudad se entiende que tendrá una gran capacidad y que en el caso del estadio municipal habría que resolver primero la titularidad de las plazas disponibles y posteriormente el modelo de uso que el club le daría.

Demasiados inconvenientes, pues, tendría que afrontar el Cádiz junto a las administraciones públicas local y estatal para hacer efectiva la propuesta del Ayuntamiento de tener un estadio en propiedad en pleno corazón de la ciudad. Todo ello teniendo en cuenta esa premisa que gira en el fútbol actual de que el estadio de un equipo es en sí mismo un negocio para ese club.