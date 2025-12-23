El espectáculo de luz y sonido de la Navidad en Cádiz vuelve ya a San Juan de Dios tras suspenderse por un robo
Las luces y los villancicos volverán a sonar desde este martes en sus pases habituales
Suspenden el espectáculo de luz y sonido navideño en San Juan de Dios por el robo de los equipos informáticos
El espectáculo de luces y sonido vuelve este martes a San Juan de Dios. El Ayuntamiento de Cádiz ha informado que, tras el robo de los equipos sufrido el lunes, la actividad ' Una navidad para Cádiz', regresa ya en su horario habitual, con tres pasese a las 19, las 20 y las 21 horas.
El montaje tuvo que suspenderse el lunes por culpa del robo de los equipos de sonido e informáticos que hacen posible este despliegue de luz y sonido que se viene celebrando durante todas las fiestas de Navidad. La sorpresa se la llevaron cuando los trabajadores se preparaban para la primera entrega que debería haber tenido lugar a las siete de la tarde y se encontraron con que la casetilla en la que se guardan todos los equipos sustraídos tenía un gran agujero por el cual habían accedido los ladrones y se habían apoderado de todo el material.
La Policía Nacional tiene abierta una investigación para intentar esclarecer lo sucedido y dar con los ladrones. Un equipo de la policía científica había estado inspeccionando este martes la zona y el lugar de donde sustrajeron los dispositivos.
