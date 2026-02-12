Edurne Pérez González, nueva gerente de la sociedad municipal Cádiz 2000

El Consejo de Administración de Cádiz 2000, presidido por el teniente de alcalde delegado del Área de Medio Ambiente, José Carlos Teruel, ha acordado el nombramiento de Edurne Pérez González, como nueva gerente de esta sociedad municipal que gestiona el Palacio de Congresos y los servicios de las playas de la ciudad.

Edurne Pérez González sustituye en el cargo a Carlos García Espinosa, quien ha estado al frente de Cádiz 2000 en los últimos años y como gerente del Palacio de Congresos desde su apertura hace cerca de 30 años.

La nueva gerente es licenciada en Derecho con más de 23 años de experiencia de gestión en el sector público especializada en Urbanismo, Ordenación del Territorio, Gestión Ambiental y Demarcación de Costas. Contará con el mismo salario que el gerente saliente.

Desde el año 2003 ha ejercido como técnico de gestión en la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía (AVRA) donde ha desempeñado distintos trabajos como técnico de gestión en Áreas de rehabilitación Concertada de Alcalá de los Gazules, Arcos de la Frontera, Sanlúcar y Jerez; como técnico de gestión urbanística y administrativa en Cádiz; como técnico urbanista en la Oficina de Planeamiento de El Palmar y como técnico de gestión responsable de los equipos de fianzas de arrendamiento AVRA Cádiz, Jerez y Algeciras coordinando el personal administrativo de las oficinas y, asimismo, en la gestión integral de la remodelación de la última fase de Cerro del Moro.

José Carlos Teruel ha trasladado su enhorabuena a la nueva gerente, a quien ha animado a “seguir trabajando para ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía gaditana”. Asimismo, ha agradecido “la importante labor realizada todos estos años por Carlos García Espinosa al frente de esta empresa, que ahora se jubila”.