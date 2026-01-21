El Ayuntamiento de Cádiz busca gerente para la empresa Cádiz 2000

Se busca gerente para empresa municipal en Cádiz. El Ayuntamiento ha convocado un concurso para elegir a la persona que se pondrá al frente de la empresa Sociedad Municipal de Fomento Cádiz 2000 S.A., que es la que gestiona el Palacio de Congresos y los servicios municipalizados de las playas de la ciudad.

La convocatoria publicada por el Ayuntamiento para sustituir a la persona que ha hecho estas labores durante los últimos años, Carlos García Espinosa, precisa que el contrato tendrá una duración inicial de cuatro años, aunque contará con un período de prueba de nueve meses. Y también contempla la posibilidad de una "extinción anticipada" para la que concreta que el "plazo de tres meses de preaviso dará lugar a su finalización sin derecho a indemnización". Para este puesto, la retribución bruta anual fijada por Cádiz 2000 será de 77.316,15 euros distribuidos en 15 pagas; cantidad que se revisará anualmente en base a lo que establezca la Ley de Presupuestos.

La elección del gerente será por libre designación, después de valorar "los méritos y experiencias de las candidaturas". Siendo los requisitos para optar a este puesto ser español o poseer la nacionalidad de algunos de los países miembros de la Unión Europea; ser licenciado en Derecho, Económicas o ADE; no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las comunidades autónomas o a las entidades locales ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas; no estar incurso en causa vigente de incapacidad; y no padecer "enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las funciones del puesto".

Al gerente se le atribuyen las funciones de organizar y dirigir la marcha de la sociedad, "gestionando y resolviendo toda clase de negocios y operaciones permitidas a la misma por los estatutos"; nombrar y separar empleados de cualquier clase o categoría profesional o laboral, fijando facultades y deberes; fijar las retribuciones de los empleados de la sociedad y establecer las normas para su nombramiento y separación; efectuar todos los actos y celebrar los contratos que fueren necesarios para el desenvolvimiento de la sociedad; o proponer al consejo estudios y planes de ejecución de trabajos y contratos a realizar y ejecutar los acuerdos del consejo.

Con esta convocatoria, sigue el gobierno de Bruno García renovando las gerencias de las empresas municipales, como ha hecho ya anteriormente en Emasa, Procasa, Onda Cádiz o Eléctrica de Cádiz.