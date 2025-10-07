La nueva gerente de Procasa tendrá el cuarto mejor sueldo del Ayuntamiento de Cádiz

En el mundo del fútbol habría sido el fichaje de la temporada, cuando no de la historia del club. Uno de esos movimientos estelares del mercado que obligan al desembolso de una enorme cantidad económica. Algo así es lo que ha acontecido en estos últimos meses en la empresa municipal de Vivienda, que ha ‘fichado’ a una nueva gerente que percibirá más de 82.000 euros al año en el regreso de la que fue su ‘casa’, Procasa.

El último consejo de administración de la sociedad municipal, celebrado el viernes, aprobó el salario que percibirá la persona cuyo nombramiento como gerente se aprobó este verano, en otro consejo de administración celebrado el 8 de agosto. Se trata de Maribel Bueso, funcionaria de contrastada experiencia en Procasa que lleva desde el año 2006 defendiendo legalmente a la sociedad y que fue concejala del Ayuntamiento entre 1999 y 2003.

Ha acordado el consejo de administración -con el voto en contra de los representantes de Adelante Izquierda Gaditana y la incomparecencia del PSOE- que Bueso perciba un sueldo que superará ampliamente los 82.000 euros anuales. Así, a esta cifra base se le sumarán “los trienios por antigüedad que le correspondan, el importe equivalente a las cuotas de colegiación profesional, las subidas salariales recogidas en los presupuestos generales de cada año y todos los derechos adquiridos y demás conceptos a los que tenga derecho según el Convenio Colectivo de Procasa y el Acuerdo Regulador del Ayuntamiento de Cádiz que es de aplicación a la empresa”, según establece el acuerdo adoptado en la sociedad municipal.

Esta partida económica convierte a la nueva gerente de Procasa en la cuarta persona mejor pagada en el Ayuntamiento de Cádiz, por detrás solo del secretario general, el interventor general y la tesorera, que perciben cada uno un salario de 85.112,35 euros brutos al año.

El acuerdo alcanzado con la nueva gerente supone un salto cuantitativo con respecto a su antecesor, que el pasado año percibió un suelo anual de 71.667,33 euros, después de que se le aplicara una subida del 2% al previsto inicialmente.

Del mismo modo, supone un incremento notable en relación a los gerentes de otras empresas municipales. Así, el nuevo gerente de Emasa nombrado en mayo del pasado año percibe 70.262,09 euros, mientras que el del Ifef se queda del IFEF se queda en los 59.470,88 euros.

A título personal supone también una mejora destacada en lo económico, ya que Bueso venía percibiendo 54.882,31 euros como directora del departamento jurídico de Procasa, alcanzando ahora esos 82.000 euros (a los que hay que sumar trienios y otros conceptos).

Otra buena noticia para la gerente es que va a percibir la diferencia de salario entre lo que percibía hasta ahora y la nueva nómina con carácter retroactivo, ingresando en sus cuentas esa diferencia desde el 1 de agosto, “que fue la fecha en la que comenzó efectivamente a desempeñarlo en funciones por encargo de la presidenta de esta entidad”.

Además del plano económico, el acuerdo del consejo de administración deja en manos de la presidenta de la empresa, Ana Sanjuán, “la facultad de pactar las demás condiciones contractuales que se estimen convenientes, así como la formalización del contrato correspondiente de alta dirección”.

De este modo busca el equipo de gobierno de Bruno García premiar a una funcionaria con más de 27 años de experiencia en Procasa y en el propio Ayuntamiento, que desde 2006 hasta 2024 fue coordinadora y direrctora del Servicio Integral de Asistencia Municipal al Inquilino, y desde 2015 hasta ahora había estado al frente de la Oficina Municipal de Defensa de la Vivienda (OMDEVI), que presta asistencia jurídica y apoyo a personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad. Además venía ejerciendo como presidenta de la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento desde 2013. Y desde agosto es ya la nueva gerente de Procasa.