Maribel Bueso, nueva gerente de Procasa, la empresa municipal de la vivienda de Cádiz

El Consejo de Administración de Procasa Cádiz ha acordado el nombramiento de Maribel Bueso como nueva gerente de la empresa municipal de la vivienda. Maribel Bueso sustituye en el cargo a Jesús Martínez Caño, quien ha estado al frente de Procasa Cádiz en los últimos seis años.

La nueva gerente es licenciada en Derecho por la Universidad de Cádiz, ejerció como profesional liberal durante dos años antes de incorporarse a la empresa municipal de la vivienda y cuenta con más de 27 años de experiencia en Procasa y en el Ayuntamiento de Cádiz.

Durante los últimos 20 años ha ejercido como abogada de la empresa municipal llevando el asesoramiento y la defensa jurídica en procedimientos judiciales y administrativos. Además, en estas dos décadas ha asumido las funciones de Secretaria del Consejo Administración de Procasa.

Desde 2006 hasta 2024 ha coordinado y dirigido el Servicio Integral de Asistencia Municipal al Inquilino, y desde 2015 hasta la actualidad la Oficina Municipal de Defensa de la Vivienda (OMDEVI), prestando la asistencia jurídica y apoyo a personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad. Asimismo, es presidenta de la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Cádiz desde el año 2013.

La presidenta de Procasa y concejala de Vivienda y Desarrollo Sostenible, Ana Sanjuán, ha subrayado que el nombramiento “es un merecido reconocimiento a una profesional que ha dedicado su vida laboral a garantizar que la vivienda pública sea un pilar de estabilidad y dignidad para quienes más lo necesitan”. Sanjuán ha resaltado su “capacidad de escucha, cercanía y compromiso social”, y ha agradecido igualmente el trabajo desempeñado por Jesús Martínez en estos años.