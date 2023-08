Las duchas de las playas de Cádiz sin agua: "La medida está bien, pero llega tarde"

Durante el primer día del corte de agua en las duchas de las playas gaditanas, los usuarios acatan la medida que el alcalde de Cádiz anunció en la pasada Junta de Gobierno Local. Así, durante una vuelta por estos arenales gaditanos este 14 de agosto, donde encontramos algunas de las duchas operativas porque el cierre del grifo "se está produciendo de manera progresiva", según fuentes del Ayuntamiento de Cádiz, nos topamos gaditanos y visitantes que expresan su opinión de diferentes maneras aunque con un parecer mayoritario: la media está bien pero llega tarde.

Así lo explica José, que está a favor de está medida y cree que es adecuada "pero llega tarde, pero mejor tarde que nunca". Este usuario habitual explica que "sólo tenías que pasarte por la playa para ver la cantidad de agua que se desperdiciaba en las duchas". "La gente le da al botón se moja un poquito y deja correr el agua", asegura. A su vez, piensa que esto viene de más atrás pues "en muchas ocasiones no somos conscientes de que el agua es un bien escaso, muy limitado". "Hay que concienciar a todo el mundo de ello, porque no sabemos cuánto puede durar la sequía". Por eso, aboga por que se haga mucha publicidad de la situación en la que se encuentran los pantanos y que todo el mundo conozca la situación y lo que puede acarrear.

Por su parte, Macarena, una veraneante de Sevilla, asevera que "desconocía la existencia de esta medida" y, al darle cuenta de ella, piensa que "está bastante bien". "Obviamente no creo que sea suficiente, pero esto es un principio, tenemos que evitar derrochar tanta agua, y en las duchas de la playa pasa mucho y luego cuando venga las restricciones culparemos a los políticos", argumenta. Asimismo, añade una posible solución: "No entiendo como en ciudades costeras como esta, donde hay miles de litros de agua salada, no crean un mecanismo para potabilizar el agua y que se pueda utilizar para regar u otras actividades del estilo".

Otro usuario de la playa, Mario, también se muestra a favor de está medida y afirma que "era necesaria" ya que "hace mucho tiempo que no llueve y los pantanos se están quedando sin agua". "Esta restricción es un 'mal menor', pero si la situación no mejora se van a tener que poner otras más fuertes", apuesta el gaditano que cree que "se podría incluso cortar los lavapiés y usar la toalla o las manos para sacudir los pies y las cosas de playa". Además, añade, "para regar o limpiar las calles se podría utilizar agua del mar".

Con todo, existen algunas personas reacias a esta medida ejecutada desde el Ayuntamiento de Cádiz, de esta forma, una persona que no ha querido facilitar su nombre a este periódico comenta a pie de playa que no entiende el fin de este suministro. "¿Qué puede suponer el uso de las duchas de la playa en el gasto total de agua en la ciudad? Creo que hay cosas más importantes que hacer". Este es uno de los motivos por el que hay que educar a la gente en términos medioambientales y así poder frenar los efectos de la sequía ya que para ello es necesario colaborar entre todos.

Se gastan 3 litros de agua por cada pulsación

Los embalses de la provincia de Cádiz se encuentran al 20,21% de media, cuando el año pasado por estas fechas se encontraban al 28,78%, por lo que están un poco más de 8 puntos porcentuales por debajo respecto al año anterior. La situación es crítica, por ello, la semana pasada, el alcalde de Cádiz, Bruno García, anunció una nueva medida para reducir el consumo de agua, el cierre de las duchas de las cuatro playas de la ciudad. Únicamente estarán operativas las duchas de minusválidos y los lavapiés.

Una prevención que según aseguran desde el Ayuntamiento servirá como "una campaña de sensibilización -las pegatinas en fuentes y lavapiés ya están puestas- en la que se llamará al uso responsable de las duchas y la correcta utilización de los lavapiés" ya que “el gasto de agua en las duchas sólo supone un 0,6% del total en la ciudad”, afirmó la semana pasada el edil.

En cada pulsación se gastan 3 litros de agua y desde el Ayuntamiento estiman que se ahorren cerca de 1.800 litros cúbicos de agua. La medida ha sido muy bien recibida por la gran mayoría, sin embargo, no está exenta de polémica debido a que para el baldeado de las calles el agua que se está utilizando es potable.