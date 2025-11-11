La Diócesis de Getafe, sin noticias de la acusación contra Rafael Zornoza

La diócesis de Cádiz es la más afectada de manera directa por la denuncia presentada contra su obispo, Rafael Zornoza, que ya está investigando el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España a petición de Roma. La noticia ha causado un gran impacto entre el clero, los trabajadores de la diócesis y los fieles (e incluso entre aquellos gaditanos que no profesan la fe Católica). Pero de manera colateral, la diócesis de Getafe también se ve afectada de lleno por este asunto; y es que la denuncia contra Zornoza se debe a abusos que supuestamente cometió en los año 90, cuando era sacerdote de esa diócesis y dirigía el Seminario.

No obstante, desde la diócesis de Getafe se ha emitido un comunicado en el que aseguran que hasta el momento "ninguna instancia oficial de la Diócesis ha recibido alguna acusación formal sobre los hechos publicados". No obstante, garantiza este Obispado que se pone "a disposición de los tribunales competentes para cualquier colaboración que nos sea requerida". Y es que el Tribunal de la Rota dispone, a priori, de un plazo de 30 días para investigar los hechos denunciados; lo que puede derivar en la solicitud de algún tipo de información o documentación para intentar esclarecer la veracidad o no del relato del denunciante.

Conviene recordar que en esta misma línea se pronunció también el lunes el Obispado de Cádiz, que aseguró tener "plena confianza en la justicia", garantizando que "se colaborará con ella en todo lo que sea requerido".

"La Diócesis manifiesta una vez más su firme condena de todo tipo de abuso y su compromiso en la lucha contra estos, poniendo todos los medios posibles que eviten factores de riesgo y aumenten la prevención", concluye el Obispado de Getafe, diócesis donde se produjeron esos supuestos hechos que está investigando Roma y que ha provocado que el obispo de Cádiz suspenda su agenda "temporalmente".