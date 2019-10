La película 'Joker' se estrenó en España el pasado viernes, 4 de octubre. Una sinopsis literal dirá que se trata de la vida del famoso personaje de cómic, clásico enemigo de Batman, y de cómo llego a convertirse en uno de los mayores villanos de todos los tiempos.

Una lectura más profunda podría reconocer en el film una crítica social, como ha indicado Joaquín Phoenix, su protagonista, en alguna entrevista.

Y se emplea en condicional “podría”, porque la película no está dejando indiferente a nadie, cosechando incalculables halagos, pero también cuantiosas críticas que apuntan a su carácter perturbador y violento.

Centrándonos en la crítica social y adentrándonos por la puerta abierta al universo de la enfermedad mental que el largometraje abre, entrevistamos a Manuel Mariño, presidente provincial de FAEM (Asociación de familiares, allegados y personas con enfermedad mental).

1) ¿Cree que la película 'Joker' refleja de forma acertada la enfermedad mental?

Sí. En términos generales sí. La cuestión es que está dedicada a una situación concreta que se sale de los cánones. No refleja un enfermo con trastorno metal que se repita.

La crítica social expuesta sí es acertada porque el hilo conductor que se plantea sí es bastante coherente. Durante toda la película se mantiene la idea de que no se tiene en cuenta al enfermo y que no se le escucha. También la falta de aceptación por parte de la sociedad.

Lo más grave que observo en ella es esa indiferencia que transmite. No se atiende el problema. Alabo al director (Todd Phillips) en el sentido de mostrar el sufrimiento que supone la falta de atención del trastorno.

He de decir también que esa ausencia total de apoyos se traslada de una forma demasiado simple. Aunque es cierto que faltan muchos recursos, tenemos una grata experiencia de los profesionales que nos atienden. En general, personas muy entregadas a su oficio que desempeñan una gran labor.

El enfermo mental sufre mucho y que la sociedad conozca y normalice la enfermedad es muy importante.

2) ¿Es la enfermedad mental una gran desconocida?

Es desconocida. Las personas que sufren trastorno mental no se aceptan y afecta que la inmensa mayoría de la gente no entienda ni intente conocer la situación. En general, se pasa del tema.

El enfermo mental sufre mucho y que la sociedad conozca y normalice la enfermedad es muy importante.

3) ¿Qué deberíamos saber?

Que la persona afectada por un trastorno mental es una persona normal, dentro de su patología. Es lo que siempre tratamos de trasmitir.

Como cualquier enfermedad, necesita su tratamiento, pero podemos afirmar que el 90 por ciento de las personas que tratamos tienen una vida normalizada dentro de la familia y de la sociedad.

Lo más importante que intentamos transmitir es que el enfermo mental, si está medicado y está tratado, se comporta como una persona más. Conviven y trabajan como cualquier otra.

También es relevante no estigmatizar las recaídas de un enfermo mental. Un brote psicótico, por ejemplo, se trata durante unos días y el enfermo se reincorpora a sus actividades, al igual que ocurre con otro tipo de dolencias.

Los medios, por ejemplo, se hacen eco de sucesos puntales en los que, casos que no están bien tratados, suponen un determinado problema para la sociedad. Si solo trasciende esa idea, las personas pueden llegar a no entender que esos casos aislados no representan a la gran mayoría.

En la película se refleja también. Cuando no tiene acceso a medicación ni a tratamiento, es cuando el caso se vuelve problemático.

4) "Lo gracioso de la enfermedad mental es que todo el mundo espera que te comportes como si no la tuvieras", es una de las frases del film. ¿Qué opinan sobre ella?

Es una frase un poco banal o frívola al hablar de “lo gracioso” (el protagonista de la película quiere ser cómico), pero es cierta entendiendo que, cuando hablamos de la normalidad de los enfermos mentales, no queremos decir que todos tengamos las mismas características.

Como decía antes, es importante que la sociedad conozca la enfermedad, pero que no espere que el enfermo mental se comporte como si no la tuviera, al igual que no se hace con otro tipo de enfermos.

La película muestra como la inestabilidad social y la falta de trabajo, entre otras circunstancias, pueden alimentar la enfermedad metal. ¿Cádiz, con un alto índice de paro, es una ciudad compleja en este aspecto?

Estoy de acuerdo con la idea planteada en la película. La inestabilidad social y laboral alimentan este fenómeno.

Uno de los objetivos más importantes de FAEM es, precisamente, la inserción laboral y he de decir que encontramos muchas dificultades para alcanzarlo. Notros tenemos nueve monitores que son afectados y encuentran internamente una salida laboral, pero es muy complejo acceder al empleo fuera de nuestros propia entidad.

5) ¿Es Cádiz una provincia sensibilizada con la enfermedad mental?

Cádiz capital es una ciudad especialmente sensibilizada con la enfermedad mental.

Nosotros tenemos un grupo de batucada, grupo de teatro y diferentes actividades. Los usuarios están muy volcados en estas actividades y Cádiz es de las zonas donde mejor se acepta y se convive con ellos.

En el caso de la provincia, nos encontramos con el gran problema de la accesibilidad a la zona rural. Son necesarios muchos recursos para paliarlos.

Reivindicación de recursos:

El Campo de Gibraltar necesita urgentemente una comunidad terapéutica. Llevamos demandándola 15 años.

Hospitales de día

Profesionales que gestionen el programa 'Tratamiento asertivo en la comunidad'. Este es muy importante porque se trata al enfermo en su propio ámbito. El profesional se desplaza a su domicilio, donde ellos se sienten más acogidos.

Pisos tutelados y programas de empleo. Por ejemplo, Cádiz capital no dispone de ni un solo piso tutelado.

Recursos y profesionales. No se puede atender con lo poco que hay. Necesitamos que se aumenten los recursos y que exista un interés por parte de la administración. La salud mental ha sido la Cenicienta dentro de la salud. No se ha invertido en ella.

6) ¿A nivel social, cómo es posible mejorar las circunstancias?

Que la sociedad se abra y los trate como personas normales.

Permitir la integración. No recelar de ellos.

Que si se realizan actividades sociales, por ejemplo una fiesta en el barrio, se les invite a participar.

Los enfermos mentales tienden a refugiarse en sus familias pero, si disponen de un entorno donde se sienten bien recibidos, participarán gustosamente.

7) Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. ¿Cuán importante es la visibilidad de este tema?

Quizás sea una de las enfermedades que más necesidad tiene de ser conocida. Es importante luchar contra el estigma.

Este año, concretamente, el día está centrado en dar a conocer la problemática del suicidio. Es muy importante escuchar y atender al enfermo mental porque puede ver en él una vía de escape a sus problemas. La escucha activa y la visibilidad se plantean como fórmulas para evitarlo.

Hay que tener la sensibilidad para captar el problema y ponerle solución. Por eso es tan indispensable contar con los recursos que hemos reivindicado. Esta labor es llevada a cabo, en gran medida, por los profesionales y centros que son indispensables.

Es muy relevante que se sientan que son escuchados. Es precisamente el hecho que mejor ha sabido reflejar la película 'Joker'.

Cabe destacar que este año el Día Mundial de la Salud Mental se celebra bajo el lema 'Conecta con la vida' y que el Ayuntamiento de Cádiz, iluminando de verde las Puertas de Tierra contribuirá a la visibilidad del colectivo.

El acto está enmarcado en una propuesta que secundarán distintas ciudades europeas iluminando de dicho color algunos de sus monumentos más importantes, según informan desde el propio consistorio.