Desconcierto entre los usuarios en el primer día de acceso al Puerta del Mar con código QR

Este lunes 8 de noviembre ha entrado en funcionamiento el nuevo sistema de acceso al Hospital Puerta del Mar de Cádiz, lo que ha provocado desconcierto entre los usuarios.

Muchos ciudadanos no se habían enterado de esta nueva medida y se sorprendieron al ver las máquinas expendedoras de códigos QR en la parte exterior de las puertas de entrada al centro, por la zona de consultas externas y hospitalización (cinco máquinas en total). Los más jóvenes sacaban sus códigos con más facilidad que los mayores, que necesitaban ayuda para hacerlo.

En algunos momentos, junto a las máquinas, había personal del hospital explicando el funcionamiento, a pesar de que había carteles informativos, pero en otros momentos no había nadie y los propios usuarios se ayudaban unos a otros a seguir los pasos para conseguir el código QR con el que poder atravesar los tornos instalados en el vestíbulo del centro, donde sí que había en todo momento personal del hospital controlando la entrada. De este modo, hubo ciertos instantes en los que se formaron colas ante las máquinas expendedoras de códigos QR por la demora de algunos usuarios para sacar sus códigos.

El subdirector de Atención a la Ciudadanía del Hospital Puerta del Mar, José Rodríguez Bello, comentaba que "las personas que entran ahora al centro son las mismas, lo que cambia es el sistema de control, que antes lo hacían personas (celadores) y ahora máquinas porque preferimos que los profesionales se dediquen a la atención a los pacientes, que es nuestra prioridad".

Sólo para hospitalización y consultas externas

José Rodríguez Bello quiso dejar claro que estos controles de entrada "son solo para el acceso a las consultas externas y a la zona de hospitalización, ya que todos los puntos de atención a la ciudadanía, tanto para hacer reclamaciones, como gestoría de usuarios, admisión de pacientes y para hacer las voluntades vitales anticipadas están fuera de la zona asistencial y no les afecta este cambio en el control de acceso".

Una usuaria que acudía al hospital porque tenía cita con un especialista se sorprendió al ver las máquinas en la puerta: "No sabía nada de este cambio. Debería haber una persona en cada máquina o en cada dos máquinas para explicar cómo funcionan porque sobre todo las personas mayores no sabemos manejarlas", se quejaba.

Los más jóvenes ayudaban a los mayores a seguir los pasos que indicaba el terminal para que saliera el código QR, pero aun así, en muchos casos no lo conseguían y tenían que avisar al personal del hospital.

Y es que en la pantalla, cada usuario tiene que especificar si es paciente o acompañante y, una vez identificado, para que se otorgue el código QR, hay que pasar el código de barras (en el caso de llevar el papel con la cita), introducir el DNI, el número UHSA o el NIE del paciente, aunque el que se esté identificando sea el acompañante, y eso generó mucho desconcierto entre los usuarios, que la mayoría introducía su propio DNI y la máquina no lo reconocía.

Nos encontramos el caso de acompañantes de pacientes que llevaban varios días hospitalizados y no se habían enterado del cambio en el sistema de acceso. "Llevo viniendo tres días para acompañar a mi padre, que está ingresado, y nadie me había avisado de esto", lamentaba un joven. Y una señora, que había pasado la noche acompañando a su marido, había salido para desayunar y a la vuelta, se encontró con la "sorpresa" de que no podía entrar en el hospital. "No sabía que tenía que usar las máquinas", expresaba la mujer.

Un trabajador del centro explicaba a otros usuarios que se encontraban en la misma situación que antes de salir del hospital, tenían que pasar el código QR por el torno para que quedase registrada su salida. Si no se hace esto, la máquina interpreta que el usuario continúa dentro del centro y no le deja entrar.

Una mujer preguntaba nerviosa qué tenía que hacer porque la había llamado por teléfono el médico por la mañana para que acudiera al hospital para comunicarle unos resultados y no tenía el papel de la cita. "Me ha dicho que venga de 12:00 a 12:30 horas, y ahora he llegado y no puedo entrar", manifestaba. Al meter sus datos en la máquina expendedora de códigos QR a las 11:50 horas, salía un mensaje de que todavía no podía acceder al hospital. Y es que otra novedad de este sistema es que sólo se puede sacar el código desde media hora antes de la cita y hasta media hora después.

Un señor que sólo acudía al hospital para hacer una consulta intentaba sacar un código de acceso, pero al no tener cita, no le salía. Alguien le explicó que para la gestión que él quería hacer, debía acudir al punto de atención a la ciudadanía y no era necesario atravesar los tornos.

En definitiva, la falta de información y el desconcierto ha sido la tónica general durante la mañana que ha entrado en funcionamiento el nuevo sistema de acceso al Hospital Puerta del Mar.