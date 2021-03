El descenso de la natalidad que ahoga a la escuela pública: 1.050 plazas para 675 alumnos

Para el curso actual solo cuatro colegios tuvieron que baremar para el acceso a Infantil de 3 años. Es decir, recibieron más solicitudes que plazas. Fueron dos públicos, Carola Ribed y Reyes Católicos, y dos concertados, San Felipe Neri y Salesianos. Con menos niños de 3 años que en 2020, el mapa escolar del curso que viene no diferirá mucho del que rige el actual curso. Pese a esta perspectiva tan poco favorecedora, la escuela pública ha puesto en marcha la citada campaña “en la que llevamos trabajando hace meses”, calificada por Marian Gil como “necesaria”, puesto que “muchos de nuestros centros son desconocidos”. A juicio de Gil “los ciudadanos deben saber que hay comedores de gestión propia en varios colegios y que muchos son bilingües de francés o inglés. O que algunos tienen huertos o aulas medioambientales”, como ejemplo de prestaciones de la enseñanza pública en la capital gaditana.

La Coordinadora de la Escuela Pública de Cádiz, la Flampa Gades y el Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Concejalía de Enseñanza, se han unido en una campaña de promoción de la enseñanza no concertada para este proceso de escolarización que acaba de comenzar. Entre las acciones diseñadas enviarán 675 cartas informando a las familias sobre los centros de referencia de sus hijos de cara a su acceso a Educación Infantil de 3 años, así como trípticos explicando sus características y su oferta escolar.

Los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) no engañan. Cada año van quedando menos niñas y niños para poblar las aulas desde el segundo ciclo de Educación Infantil. La Tasa Bruta de Natalidad -nacidos por cada mil habitantes- se situó en 2018 en un 6,05 . Y ese fue el año en el que nacieron los alumnos que el próximo mes de septiembre entrarán en Infantil de 3 años, en el curso 2021-2022. La Tasa Bruta de Natalidad fue de 7,16 en 2014 y ha ido descendiendo hasta los 6,05 de 2018. Los nacimientos en 2018 fueron 677, la cifra más baja desde 1996, año a partir del que el INE ofrece estadísticas oficiales. Y en 2019 fueron 669. Llegó a contar Cádiz con 1.164 nacimientos en 2005, la cifra más alta desde 1996. Contra estos datos es difícil luchar y resulta inevitable la pérdida de líneas en el escenario educativo que ofrece Cádiz en la actualidad.

La Flampa sobre los recortes en la ESO: "Siempre van a la mínima con la enseñanza pública"

Ante la planificación de la Delegación Territorial de Educación que prevé el cierre de líneas de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en cuatro institutos de la capital gaditana (San Severiano, Cornelio Balbo, Rafael Alberti y Columela) la presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Flampa Gades), Marian Gil, considera que este hecho es “inadmisible”, porque “siempre van a la mínima con las previsiones de la enseñanza pública”. Gil pone el ejemplo del Cornelio Balbo. “Las previsiones son que entren 86 alumnos en 1º de ESO, por eso quitan una línea, porque no llega a 30 por clase. Pero no cuentan con los repetidores y en este caso hará falta la cuarta línea. Así lo hacen siempre. Si aciertan, bien. Y si no, abren la línea en septiembre. Pero, ¿hay necesidad de todo esto y de tener a las familias angustiadas hasta entonces?”, se pregunta.

La dirigente de la Flampa estima que “no es bueno para los colegios que las familias vean estas previsiones. Y esta manera de actuar de la Delegación, esta incertidumbre, hacen que las familias que no tienen una vocación clara por la escuela pública escojan la concertada”. Según Gil se trata de una “estrategia política que asfixia a la escuela pública y que genera demanda para que las familias elijan la concertada”. A pesar de tantos obstáculos Gil se reafirma: “Seguiremos defendiendo la escuela pública”.

También quiso manifestar su desacuerdo con estos cierres “preventivos” de líneas en la ESO la concejala de Enseñanza en el Ayuntamiento de Cádiz, Ana Fernández, argumentó que se trata de una “estrategia premeditada del PP y Vox en la Junta”, que un año más vuelve a plantear este tipo de situaciones cuando se acerca el periodo de matriculación. Esto genera “incertidumbre en las familias” y un “efecto disuasorio que lleva a que muchos padres se planteen llevar a sus hijos o hijas a otros centros” cuando, según ha apuntado, “lo lógico sería esperar a ver la matriculación y, en base a ello, evaluar si hay suficientes alumnos para mantener la línea”.

La concejala de Enseñanza ha acusado al Gobierno andaluz de “mala planificación” en la materia y ha recordado que “seguimos teniendo centros educativos diciendo que no se están teniendo en cuenta los datos reales”. Por todo ello, ha defendido que “se abran todas las líneas y que, en todo caso, se revisen una vez haya terminado el periodo de matriculación exclusivamente si es necesario”, reclamando que “no haya ningún cierre de líneas en la escuela pública en la ciudad de Cádiz ni en ninguna otra de Andalucía”.