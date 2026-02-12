Desarticulado un activo punto de venta de drogas en el centro histórico de Cádiz

Agentes del Grupo de Pequeño y Mediano Tráfico de la UDYCO Bahía de Cádiz han culminado la denominada 'Operación Bakery', una investigación dirigida contra dos individuos, vecinos del barrio de La Viña en Cádiz, sobre los que existían informaciones como presuntos responsables de un activo punto de distribución de cocaína, heroína y hachís. La actividad ilícita se desarrollaba tanto en el domicilio de uno de ellos, donde se preparaban las sustancias estupefacientes, como en calles adyacentes.

Durante el operativo se llevaron a cabo vigilancias y seguimientos que permitieron constatar la existencia de un punto de venta de drogas especialmente activo. Con las pruebas obtenidas, se solicitó al Juzgado de Instrucción de Cádiz mandamiento de entrada y registro, al objeto de intervenir sustancias estupefacientes, efectos relacionados con el delito e instrumentos utilizados para el desarrollo de la actividad investigada.

En el domicilio se intervinieron distintas sustancias preparadas en envoltorios de diferentes tamaños para su venta: 10 gramos de cocaína, 7,25 gramos de heroína, 3 gramos de rebujo (mezcla de cocaína y heroína) y más de 600 gramos de hachís distribuidos en seis placas, cantidades todas ellas superiores a las consideradas para autoconsumo.

Asimismo, los agentes localizaron material para la preparación y distribución de droga, balanzas, bolsas recortadas e hilo, vestimenta y grilletes de la Policía Nacional, un arma tipo airsoft, un dispositivo táser y dinero fraccionado. Entre el efectivo destacaban cerca de 5.000 euros en billetes falsos, junto a una nota con la palabra “Carnaval”, presuntamente destinados a su distribución durante dicha festividad.

La operación se ha saldado con la detención de tres personas: dos varones de 61 y 63 años y una mujer de 40. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, decretándose el ingreso en prisión de los dos varones por un presunto delito de tráfico de drogas.