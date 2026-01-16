La Policía Nacional acaba con un activo punto de venta de cocaína en pleno centro de Cádiz

El Grupo de Pequeño Tráfico de la UDYCO Bahía de Cádiz, del Cuerpo Nacional de Policía, ha desarrollado una investigación sobre un individuo de 47 años de edad, vecino de la ciudad de Cádiz, del que se tenía conocimiento que presuntamente se dedicaba de manera activa a la distribución de cocaína. Esta actividad se realizaba tanto en su domicilio y calles adyacentes como en un local de tatuajes del que era titular.

La investigación, denominada Operación Samurai y de la Policía Nacional ha informado hoy, viernes 16 de enero, en nota de prensa se inició en el mes de octubre como consecuencia del elevado número de quejas vecinales, que alertaban de una intensa y creciente actividad relacionada con el tráfico de sustancias estupefacientes en el domicilio del investigado. Esta situación estaba generando un aumento significativo de la sensación de inseguridad ciudadana entre los vecinos de la zona.

En numerosas ocasiones, agentes de la Policía Nacional adscritos al Grupo de Atención al Ciudadano tuvieron que intervenir en el lugar como respuesta a las diversas llamadas recibidas en la sala del 091, motivadas por el constante trasiego de consumidores que accedían al edificio para adquirir la sustancia. Todo ello provocaba un notable malestar y alarma social, así como continuas trifulcas en el entorno.

Durante el desarrollo de la investigación se llevaron a cabo diferentes vigilancias y seguimientos, pudiéndose constatar la existencia de un punto activo de venta de sustancias estupefacientes. La operación culminó con la detención de un individuo por su presunta implicación en un delito de tráfico de drogas, concretamente cocaína, en la ciudad de Cádiz.

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, continuando la Policía Nacional con las actuaciones pertinentes para garantizar la seguridad ciudadana y reforzar la presencia policial en los barrios más afectados por este tipo de delitos.