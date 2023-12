El desacuerdo con la despeatonalización se materializa en la Plataforma Veedor-Mentidero Peatonal de Cádiz

Aunque la climatología no acompañaba para realizar actividad alguna al aire libre, cerca de medio centenar de personas se han dado cita este lunes 4 de diciembre en la plaza del Mentidero para visibilizar de nuevo su desacuerdo con la decisión del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz de abrir al tráfico un lateral del céntrico espacio y la calle Veedor. Un encuentro, que precedía al del pasado 21 de noviembre, al que han acudido representantes de vecinos, hosteleros y familias del colegio Carlos III que decidieron constituir oficialmente la Plataforma Veedor-Mentidero Peatonal.

“Lamentablemente, en los últimos meses estamos asistiendo a la paralización del proyecto de la Avenida de Portugal y a la vuelta del tráfico rodado en las áreas de Marianista Cubillo y Mentidero-Veedor, que pierden así su carácter peatonal. Se da la circunstancia de que el alumnado de los dos centros de enseñanza que hay en estas zonas se verá perjudicado por el tráfico rodado y tendrán a partir de ahora un entorno escolar menos seguro y saludable. También los vecinos del entorno verán perjudicada su calidad de vida, obviando con esta decisión las recomendaciones de la Ley Orgánica de Educación (artículo 110.3) y la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición energética (art. 14.3.)”, rezaba el comunicado de la plataforma que se leyó ya en la misma calle Veedor, esquina con San Antonio, ya que los organizadores del acto habían pedido los permisos pertinentes para cortar el tráfico de la vía.

Y es que, ante las quejas de algún conductor por no poder utilizar la calle, y la personificación de la Policía Local (que al parecer no había sido informada de la concesión del corte de tráfico), los miembros de la plataforma decidieron desplazarse de la plaza del Mentidero al final de Veedor para que los usuarios de los coches pudieran comprobar la ocupación de la calle.

Con todo, y sin ningún problema añadido, la asamblea se desarrolló con normalidad entre los dos espacios con la participación de los escolares del colegio Carlos III que, ataviados muchos de ellos con sus chalecos reflectantes, estuvieron dibujando en cartulinas diversas figuras alusivas a la ansiada recuperación de su Camino Seguro a la escuela.

“La Plataforma por la Peatonalización entiende que, si se crean problemas en la distribución del tráfico rodado alrededor de las zonas peatonales, lo que hay que hacer es buscar soluciones y alternativas con criterios técnicos y considerando la normativa vigente, en lugar de acabar con la peatonalización e inundar la zona de automóviles, limitando la movilidad de las personas y el uso de espacio”, continuaba el comunicado fundacional con el que se ponía fin a la asamblea en la que también se pusieron sobre la mesa diversas opciones para entablar el requerido diálogo con los representantes del Ayuntamiento.

AMPA del Carlos III, asociaciones como Cádiz Centro, asociación de vecinos del Mentidero o la Zancada, comerciantes de la plaza del Mentidero, hosteleros de la calle Veedor, algunos vecinos de la zona y representantes del Partido Socialista (Juan Ramón Ortega y Sergio García Pereira) y de Adelante Izquierda Gaditana (Lola Cazalilla y Helena Fernández) así lo desean y por ello acordaron continuar “reivindicando” la vuelta de la peatonalización en esta zona con próximas actividades de carácter lúdico e informativo y un proceso de movilizaciones, además de barajar recurrir la decisión tomada en Junta de Gobierno Local y pedir los informes técnicos que han llevado al equipo de Bruno García a volver a abrir al tráfico esta zona.

Bruno García: "Yo también quiero hablar con la plataforma"

En una convocatoria pública que tuvo lugar el lunes en la mañana, el alcalde de Cádiz, Bruno García, a pregunta de los periodistas por el descontento por la despeatonalización de Mentidero y Veedor, aseguró que "cuando se constituya la plataforma y ellos quieran hablar; yo también quiero". "He dicho siempre que ese diálogo va a estar. Pero quiero añadir que hay otras instituciones también (implicadas en la despeatonalización), que son Radio Taxi, los comerciantes, los usuarios del Centro de Mayores Caleta (de la calle Zaragoza). Vamos a hablar con todos, también con la Asociación de Vecinos de El Mentidero y con la plataforma, sin duda, pero también vamos a escuchar otras voces, que también las hay”, ha advertido el primer edil.

“A esta decisión -aseguró el alcalde- no hemos llegado no escuchando a nadie, porque a la AMPA del Carlos III ya la habíamos escuchado. A mí, en el diálogo me van a encontrar siempre, con lo cual, feliz. Cuando ellos tengan la plataforma los vamos a llamar y vamos a hablar tranquilamente”, entendía García sobre la reunión que se mantuvo en agosto con la AMPA del centro y que fue contestada por escrito por la representación de las familias con una batería de posibles alternativas a la despeatonalización que se quedaron sin respuesta.