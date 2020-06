El I Congreso Virtual Multidisciplinar Covid-19, organizado desde Cádiz por la Asociación Española de Divulgación Científica junto con la sección técnica de la empresa Emiral, ha sido un éxito. Según el presidente del comité organizador, Luis Miguel Torres, que es el jefe de la Unidad de Anestesia, Reanimación y Tratamiento del Dolor del Hospital Puerta del Mar, este encuentro virtual dirigido a profesionales sanitarios "ha marcado un hito en cuanto a la posibilidad de desarrollar grandes congresos a un precio muy bajo y con una capacidad de llegar a toda la población mundial en tiempo real a un coste mínimo". Y más, teniendo en cuenta la situación actual de pandemia, en la que el desplazamiento de los miles de participantes en este evento hubiera sido inviable.

Luis Miguel Torres resalta que es el primer congreso virtual de grandes dimensiones que se ha realizado en el mundo. Y es que en los cuatro días de duración (del 27 al 30 de mayo) han tenido lugar 60 ponencias, se ha presentado 207 pósteres y ha congregado de forma permanente cada una de las jornadas entre 6.000 y 10.000 asistentes de distintos países del mundo.

El presidente del comité organizador asegura que está muy satisfecho con los resultados obtenidos y con la brillantez de las exposiciones.

De entre las sesiones del congreso, llama la atención sobre una mesa redonda celebrada la última jornada, en la que se abordó los trastornos en la coagulación de los pacientes con covid-19. "Se ha comprobado que, además de los problemas pulmonares, esta enfermedad ha tenido una enorme repercusión en la coagulación de los pacientes, provocando multitud de efectos trombóticos y problemas de coagulación a todos los niveles que han supuesto un incremento en la mortalidad", explica el doctor Torres.

Destaca también la conferencia magistral dictada desde Nueva York por uno de los virólogos más prestigiosos del mundo, Adolfo García Sastre, que es el director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes del Hospital Monte Sinaí de Nueva York. En su intervención, este especialista "ha hecho una revisión de todos los fármacos que se están tratando actualmente y los nuevos que él mismo está investigando. Hay resultados prometedores con varios fármacos cuyos resultados se harán públicos en los próximos meses", apunta.

García Sastre expuso que, además de las vacunas -que parece que van a ser prometedoras en tiempo no muy prolongado, señala Torres-, para evitar posibles rebrotes de esta pandemia, es necesario lo que el director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes del Hospital Monte Sinaí ha denominado "responsabilidad de rebaño". Con esto, se refiere a que "si las personas nos comportamos de forma responsable, evitaremos los contagios, pero si existen muchas personas irresponsables, todo el rebaño, que al final es la humanidad, resultará contagiada con más facilidad", argumenta el doctor Torres, quien añade que "en contraposición a la inmunidad de rebaño, que por ahora no hemos conseguido puesto que los test han demostrado una inmunidad inferior al 5% de la población, la llamada responsabilidad de rebaño sí está en nuestras manos y podemos conseguirla si cada uno somos responsables y actuamos siguiendo las normas, fundamentalmente el distanciamiento físico, el uso de mascarillas cuanto este no es posible y el hecho de que las personas que tengan fiebre o síntomas compatibles con la covid se aíslen y comuniquen su estado de salud a las autoridades".

En la sesión de clausura, participaron el propio Luis Miguel Torres y el presidente del comité científico del congreso, Calixto Sánchez, quienes estuvieron acompañados del director científico del Instituto Pasteur de Shangai y prestigioso virólogo, Fernando Arenzana. En esta sesión, se presentaron algunas conclusiones, como "la necesidad de cambiar el modo en el que los seres humanos nos relacionamos con los animales y con la industria alimenticia para evitar el salto de virus de los animales al hombre", según Torres, quien subraya una advertencia lanzada por Fernando Arenzana: "De seguir con la relación que tenemos actualmente con los animales, nuevas pandemias asolarán a la humanidad".

El I Congreso Virtual Multidisciplinar Covid-19 se ha retransmitido en directo a través de Cientifix, una plataforma digital creada expresamente para la ocasión por la empresa que ha colaborado con la organización del evento, Emiral. Luis Miguel Torres es el director científico de esta plataforma y asegura que pronto contará con nuevos contenidos científicos. Asimismo, a finales de este mes de junio, se podrá acceder a todo el contenido del congreso "en diferido y a la carta", afirma el doctor Torres. De este modo, los 10.000 profesionales inscritos para seguir en directo el evento podrán ver de nuevo las sesiones que deseen y los que no pudieron inscribirse para poder seguir el evento en directo podrán acceder a todo el contenido. Todavía está abierto el plazo de inscripción para seguir el congreso en diferido.