Es posible que en el contexto del de la lucha contra una pandemia que se está cobrando cientos de miles de vidas humanas a alguien le pueda parecer una frivolidad. Pero se trata de un asunto –doméstico, sin duda– de salud pública, y así se recoge en las normas que regulan la libertad de circulación en el estado de alarma que vivimos.

Ecologistas en Acción-Agaden ha reclamado a la Subdelegación del Gobierno de Cádiz que comunique con claridad a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que los alimentadores de colonias de gatos ferales están autorizados a salir de sus casas para darles de comer. Algunos de ellos ya han tenido problemas con agentes de la Policía Local, Nacional o Militar, pese a que disponían de la acreditación necesaria de una protectora de animales, asegura Vanessa Rivera, portavoz del colectivo. De momento no tienen constancia de sanciones, pero no se les ha permitido dar de comer a los animales y se les han tomado datos. La protectora de animales es Huellas Urbanas.

El 21 de marzo se publicó en el BOE una Instrucción del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen criterios interpretativos para la atención de animales domésticos en la gestión de la situación de crisis sanitaria, explica Rivera. “Entre las actividades permitidas no se encuentra expresamente el desplazamiento de las personas cuya finalidad sea la alimentación, el rescate y el cuidado veterinario de los animales domésticos que habitan en los espacios públicos urbanos, cuando esta actividad no se realice en el marco de una prestación laboral, profesional o empresarial”.

“No obstante, para prevenir un impacto negativo en la salud pública –establece la norma–, cuando esa actividad viniera desarrollándose con carácter voluntario por aquellas entidades debidamente acreditadas al efecto por las administraciones locales, podrán seguir desarrollando esta actividad [...] al entenderse que en este supuesto el carácter voluntario de la prestación resulta análogo al carácter laboral, profesional o empresarial”.

Los desplazamientos deberán realizarse individualmente y portando la correspondiente documentación acreditativa, concluye la instrucción.

Los ecologistas se han dirigido al subdelegado del Gobierno en Cádiz para que informe de que esta labor se está realizando bajo el amparo de instrucciones dadas por el propio Gobierno. Ven normal que se sancione personas que no cumplan los requisitos recogidos, pero no el que no se permita llevar a cabo esta actividad aunque se estén cumpliendo.

Agaden-Ecologistas en Acción agradece a todas aquellas personas que realizan esta labor "su constancia e implicación". "En estos momentos en los que a todos nos gustaría quedarnos en casa y estar a salvo de contagios, existen personas que se la juegan por un bienestar común, ya que al contrario de lo que pueda parecer, la labor realizada no solo es un beneficio desde el punto de vista de la protección animal, sino una importante acción en cuanto a la salud pública".